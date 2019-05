Photo : YONHAP News

Tham gia buổi tọa đàm của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 9/5 nhân kỷ niệm hai năm cầm quyền, Tổng thống Moon Jae-in đã đề xuất họp với Chủ tịch các đảng để thảo luận vấn đề viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên.Tổng thống chia sẻ người dân đang thực sự cảm thấy bức bối về cục diện đối đầu căng thẳng hiện nay trong chính giới liên quan việc chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm tại Quốc hội. Do đó, Tổng thống đề xuất họp với lãnh đạo các đảng nhằm giải tỏa tình hình.Tổng thống Moon thừa nhận khó có thể giải quyết ngay vấn đề chỉ định các dự luật, nhưng cần thảo luận trước về vấn đề viện trợ lương thực và quan hệ liên Triều. Theo Tổng thống, phải khởi động cơ chế thảo luận thường trực giữa Chính phủ và chính giới, nhằm bàn thảo về cả về các dự luật dân sinh và ngân sách bổ sung.Tổng thống nhấn mạnh chế độ thông qua nhanh một dự luật tại Quốc hội nhằm mục đích ngăn chặn sự độc đoán của một chính đảng chiếm đa số ghế nghị sĩ. Do đó, việc phe đối lập chỉ trích chế độ này là "độc tài" là không đúng.Liên quan tới việc phe bảo thủ yêu cầu ân xá cho cựu Tổng thống Park Geun-hye, Tổng thống Moon Jae-in cho rằng khó có thể nêu ra việc ân xá cho cả bà Park và cựu Tổng thống Lee Myung-bak trong bối cảnh vẫn chưa có phán quyết cuối cùng của Tòa án.Bên cạnh đó, Tổng thống cũng đưa ra quan điểm về các chính sách kinh tế. Tổng thống thẳng thắn thừa nhận mặc dù chất lượng việc làm đã được cải thiện, nhưng số lượng việc làm lại bị giảm đi. Mặc dù vậy, trong hai tháng trở lại đây, lao động có việc làm đã tăng liên tiếp trên 250.000 người. Chính phủ có thể sẽ nâng mục tiêu tăng lao động có việc làm từ 150.000 người lên thành 200.000 người trong năm nay.Một mặt, Tổng thống đã bày tỏ xin lỗi những hộ kinh doanh tự do gặp khó khăn sau việc Chính phủ nâng lương tối thiểu, đồng thời cho rằng cần đánh giá một cách dài hạn về ảnh hưởng của việc nâng lương tối thiểu đối với thị trường tuyển dụng. Tổng thống khẳng định sẽ không cứng nhắc theo đuổi mục tiêu nâng lương tối thiểu lên trên 10.000 won (gần 9 USD) cho tới năm 2020 như đã cam kết khi tranh cử Tổng thống.Về tình hình kinh tế, Tổng thống nhận định trong tháng 3, tháng cuối cùng của quý I, xu hướng toàn ngành công nghiệp đã có dấu hiệu hồi phục tích cực. Liên quan tới một số ý kiến cho rằng việc Tổng thống thăm hãng điện tử Samsung gần đây có thể tác động tới phiên tòa xét xử Phó Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, ông Moon nêu rõ luôn tách biệt vấn đề kinh tế với vụ xét xử, cho biết sẵn sàng tới thăm bất cứ doanh nghiệp nào nếu việc làm đó giúp tăng đầu tư và việc làm.