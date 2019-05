Mỹ bắt giữ tàu chở hàng Bắc Triều Tiên vì vi phạm cấm vận

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 9/5 thông báo, nước này đã bắt giữ “Wise Honest”, một trong những tàu chở hàng lớn nhất của miền Bắc, với các buộc sử dụng để xuất khẩu lậu than đá và nhập khẩu các máy móc hạng nặng. Đồng thời, Bộ Tư pháp đã đâm đơn kiện dân sự lên Tòa án liên bang tại New York, để tịch thu tài sản.Đây là lần đầu tiên Washington bắt giữ một tàu biển của Bình Nhưỡng vì vi phạm các biện pháp cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Chiếc tàu chở hàng có trọng tải 17.000 tấn đã bị chính quyền Indonesia bắt giữ tháng 4 năm 2018 khi rời cảng Nampo của Bắc Triều Tiên, chở theo 25.500 tấn than đá.Trong các tài liệu gửi lên Tòa án, tàu Wise Honest bị cáo buộc do một công ty tận tải biển có liên hệ với Công ty thương mại Songi vận hành. Công ty thương mại Songi đã bị Mỹ cấm vận tháng 6 năm 2017 vì dính líu vào hoạt động buôn bán than đá trái phép.Động thái trên diễn ra sau khi miền Bắc liên tiếp tiến hành bắn vũ khí tầm ngắn ngày 9/5 vừa qua và vào cuối tuần trước. Tuy nhiên, các quan chức Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định, vụ bắt giữ tàu trên không liên quan tới tình hình căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Triều.Cũng theo quan chức Bộ Tư pháp, chiếc tàu chở hàng của Bắc Triều Tiên đang được chuyển từ Indonesia tới hòn đảo Samoa của Mỹ, thuộc châu Đại Dương.