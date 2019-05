“Mỹ sẽ không phạm phải sai lầm trước đây về vấn đề Bắc Triều Tiên”

Photo : YONHAP News

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Washington sẽ không phạm phải sai lầm trong quá khứ của các chính quyền tiền nhiệm khi đối phó với Bắc Triều Tiên.Theo tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 12/5 (giờ địa phương), Ngoại trưởng Pompeo đưa ra tuyên bố trên khi tham dự sự kiện kỷ niệm 40 năm thành lập Viện nghiên cứu Claremont tại bang California (Mỹ) một ngày trước đó (11/5).Ngoại trưởng Mỹ nhận định các nỗ lực và thỏa thuận đạt được trong quá khứ với miền Bắc chỉ dẫn tới việc Bình Nhưỡng sở hữu nhiều vũ khí hạt nhân hơn và Washington chuốc lấy nhiều thất bại ngoại giao hơn. Do đó, phương sách đối ngoại của Mỹ với Bắc Triều Tiên đang tập trung vào sự đảm bảo rằng Washington sẽ không bao giờ phải nhắc lại chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng nữa.Cùng với việc nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hợp tác với Hàn Quốc, Nhật Bản và các đồng minh khác trong vấn đề miền Bắc, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời khẳng định Washington cam kết thuyết phục Trung Quốc và Nga rằng việc đạt được giải pháp cho vấn đề hạt nhân Bình Nhưỡng là điều tốt nhất cho toàn thế giới. Ở đây, ông Pompeo muốn tái nhấn mạnh các biện pháp gây sức ép với Bắc Triều Tiên do Mỹ đứng đầu với sự hợp tác của cộng đồng quốc tế nhằm phi hạt nhân hóa Bình Nhưỡng.Ngoại trưởng Pompeo cũng tuyên bố Mỹ đang nỗ lực để tiến tới các thỏa thuận quốc tế nhằm thúc đẩy các lợi ích của Washington và sự an toàn cho người dân Mỹ.Phát biểu trên của Ngoại trưởng Mỹ một mặt để ngỏ cánh cửa cho đối thoại, bất chấp căng thẳng Mỹ-Triều hiện nay, mặt khác nhấn mạnh thực tế rằng thất bại của các thỏa thuận giải trừ hạt nhân sẽ cho Bắc Triều Tiên thêm thời gian để phát triển nhiều vũ khí hủy diệt hàng loạt.