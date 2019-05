Phe cầm quyền quyết tâm thông qua ngân sách bổ sung trong tháng 5

Photo : YONHAP News

Mặc dù đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ khi Chính phủ trình Quốc hội dự thảo ngân sách bổ sung quy mô 6.700 tỷ won (5,7 tỷ USD), Quốc hội thậm chí vẫn chưa bắt đầu thảo luận về dự thảo.Lãnh đạo đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành, Chính phủ và Phủ Tổng thống ngày 12/5 đã nhóm họp, nhất trí dốc toàn lực để đạt được thoả thuận giữa chính giới, thông qua dự thảo ngân sách bổ sung trong tháng này.Ngoài ra, ba bên cũng quyết tâm nỗ lực để thông qua các dự luật dân sinh khác trong tháng 5 này, như các dự luật về lao động, dự thảo Luật đặc biệt về phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5/1980.Phe cầm quyết nhất trí sẽ hoàn tất việc thông qua dự thảo Luật đặc biệt về Phong trào vận động dân chủ Gwangju 18/5 và giải trình về dự thảo ngân sách bổ sung tại Quốc hội trước ngày 18/5.Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là làm thế nào để thuyết phục đảng Hàn Quốc tự do đang đấu tranh ngoài Quốc hội, trở lại Quốc hội. Đảng Hàn Quốc tự do đồng tình về việc lập ngân sách bổ sung để khắc phục thiệt hại do thiên tai, thảm hoạ như bụi nhỏ, cháy rừng, động đất, nhưng phản đối việc lập ngân sách bổ sung để giải quyết vấn đề kinh tế.Thêm vào đó, đảng đối lập lớn nhất Quốc hội đang yêu cầu chính giới rút lại việc chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm tại Quốc hội trước, rồi mới thảo luận về ngân sách bổ sung. Đây đều là những điều kiện mà đảng Dân chủ đồng hành khó lòng chấp thuận. Theo đó, quá trình thảo luận về dự thảo ngân sách bổ sung trong thời gian tới được dự báo sẽ không hề dễ dàng.