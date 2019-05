Mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung ít ảnh hưởng tới nền kinh tế

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc hôm thứ Hai (13/5) đã mở Hội nghị rà soát kinh tế tài chính vĩ mô dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Lee Ho-seung.Thứ trưởng Lee cho biết Mỹ sẽ bắt đầu nâng thuế quan đối với hàng hoá từ Trung Quốc sau ngày 10/5, nhưng điều này ít ảnh hưởng trực tiếp tới nền kinh tế thực. Tuy nhiên, mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung đang nổi lên như một yếu tố bất ổn đối với nền kinh tế thế giới, có thể làm lan rộng bất ổn trên thị trường tài chính quốc tế.Trước đó, sau khi Mỹ công bố áp thêm thuế quan với Trung Quốc, trên thị trường tài chính và ngoại hối trong nước, chỉ số sàn giao dịch chứng khoán Hàn Quốc (KOSPI) đã giảm mạnh, trong khi đồng won có xu hướng mất giá.Thứ trưởng Lee khẳng định Chính phủ sẽ thực thi biện pháp ổn định thị trường kịp thời trong trường hợp thị trường tài chính trong nước bị biến động quá mức. Washington và Bắc Kinh đều đang thể hiện quyết tâm tiếp tục đàm phán, nên thị trường không cần giữ tâm lý bất an quá mức cần thiết.Tiếp đó, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và tài chính nhận định thị trường trong nước có thể chịu tác động tùy theo diễn tiến tình hình đàm phán thương mại Mỹ-Trung. Tuy nhiên, ông Lee nhấn mạnh thị trường tài chính Hàn Quốc có nền tảng vững chắc trước các yếu tố bên ngoài.Thứ trưởng Lee tin tưởng trong nửa cuối năm nay, xuất khẩu sẽ dần cải thiện, chủ yếu do nhu cầu chíp bán dẫn được hồi phục. Song nếu mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung kéo dài sẽ có thể khiến kinh tế thế giới chững lại, thương mại toàn cầu co hẹp, tác động xấu tới xuất khẩu của Hàn Quốc.