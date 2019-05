Đồng won Hàn Quốc tụt giá thấp nhất trong 28 tháng

Photo : KBS News

Đồng won của Hàn Quốc đã trượt giá xuống mức thấp nhất so với đồng đô-la Mỹ trong vòng 28 tháng qua do leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 12/5 cho biết, tỷ giá hối đoái của đồng won với đồng đô-la Mỹ đã nhích lên mức 1.182,9 won/USD trong phiên giao dịch ngày 10/5, chỉ sau mức 1.187,3 won/USD ngày 17/1/2017.Đồng won đã rớt giá 2,9% so với đồng đô-la Mỹ trong khoảng từ ngày 1/4 tới 8/5, ghi nhận mức sụt giá lớn thứ ba trong các đồng tiền của 10 nền kinh tế mới nổi, sau Thổ Nhĩ Kỳ và Argentina.Chính phủ Hàn Quốc nhận định việc giá trị đồng won suy yếu chủ yếu xuất phát từ căng thẳng thương mại ngày một tăng giữa Mỹ và Trung Quốc, hơn là các vấn đề về cơ cấu của nền kinh tế. Theo đánh giá của Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki, bất ổn xoay quanh đàm phán thương mại Mỹ-Trung ngày một lớn đã kéo theo sự bất ổn về tài chính trong nước và thị trường ngoại hối.