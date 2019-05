Đa số người dân muốn đối thoại, thỏa hiệp với miền Bắc

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu thống nhất Hàn Quốc đã uỷ thác cho Công ty thăm dò ý kiến Korea Research tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến với 1.003 nam nữ trên 19 tuổi toàn quốc từ ngày 5/4 đến 25/4. Kết quả là có 51,4% ý kiến cho rằng Chính phủ Hàn Quốc phải theo đuổi đối thoại và thoả hiệp với chính quyền Bắc Triều Tiên.37,6% người dân không tán thành với ý kiến rằng "Bắc Triều Tiên muốn thống nhất hai miền theo chủ nghĩa cộng sản", lần đầu tiên vượt qua số người đồng tình (28,7%). 47% người được hỏi đánh giá miền Bắc cũng mong muốn hoà bình hơn là mâu thuẫn với miền Nam, 14,1% ý kiến không tán thành, trong khi có 40% giữ ý kiến trung lập.Tuy nhiên, 72,4% người được hỏi nhận định Bình Nhưỡng sẽ không từ bỏ phát triển vũ khí hạt nhân. Chỉ có 28,7% ý kiến cho rằng nếu siết chặt cấm vận với miền Bắc thì cuối cùng nước này sẽ giải trừ hạt nhân, trong khi 42,6% ý kiến không tán thành.64,3% người dân cho rằng cần phải tiếp tục giao lưu, hợp tác kinh tế với miền Bắc ngay cả trong tình trạng hai miền còn đối đầu về chính trị, quân sự. 45,4% cho rằng cần tiếp tục viện trợ nhân đạo cho miền Bắc, tăng 4,6% so với năm ngoái, trong khi số ý kiến không đồng tình là 26,3%, tương tự năm ngoái (26,7%).Nếu phải lựa chọn một trong hai "vấn đề kinh tế" và "vấn đề thống nhất", có 70,5% người chọn kinh tế, cao hơn hẳn so với số người chọn thống nhất (8,3%).65,6% người dân tán thành thống nhất là điều cần thiết, thấp hơn so với mức 70,7% năm 2018. Điều này được phân tích là bởi đối thoại liên Triều sau khi bùng nổ vào năm ngoái đã có phần chững lại bởi Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội không đạt được thỏa thuận.Chỉ có 42,3% người dân đánh giá Chính phủ đương nhiệm đã điều hành tốt chính sách thống nhất với Bắc Triều Tiên, giảm mạnh so với mức 69,5% năm ngoái.Viện nghiên cứu thống nhất phân tích các chính sách nhất quán của Chính phủ với Bắc Triều Tiên từ năm 2018 và tiến triển trong quan hệ liên Triều đã ảnh hưởng tích cực đến nhận thức chung của người dân về miền Bắc. Tuy nhiên, nhận thức về tính cần thiết của thống nhất trong năm nay lại quay về mức bình quân mọi năm, sau khi từng đạt mức cao đỉnh điểm sau kỳ Olympic PyeongChang 2018.Kết quả thăm dò có độ tin cậy 95%, sai số trong khoảng 3,1%.