Photo : YONHAP News

Báo "The Times" của Anh ngày 12/5 (theo giờ địa phương) đưa tin "World Data Lab", một cơ quan chuyên về phân tích dữ liệu có trụ sở tại Viên (Áo), đã thực hiện đánh giá về năng lực kinh tế của Bắc Triều Tiên dựa vào ánh đèn chụp từ vệ tinh vào buổi tối. Đây là một phương pháp phân tích được Trung Quốc phát triển.Theo "World Data Lab", toàn bộ khu vực Bắc Triều Tiên nhìn vào ban đêm hầu như không thấy ánh đèn, gần như là một vùng tối nếu so sánh với các nước có chung biên giới như Hàn Quốc, Trung Quốc.Theo hình ảnh vệ tinh, ánh đèn vào ban đêm của Bắc Triều Tiên đã giảm 40% trong giai đoạn 2013-2015. Điều này cho thấy tổng quy mô kinh tế của miền Bắc đã giảm đi 12%, riêng thủ đô Bình Nhưỡng giảm đi 19%. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân đầu người đạt khoảng 1.400 USD/năm, thấp hơn so với ước đoán của Chính phủ Hàn Quốc là 2.500 USD/năm."World Data Lab" chỉ ra rằng nguyên nhân lớn nhất khiến ánh đèn tại Bắc Triều Tiên giảm là bởi hạn hán. Miền Bắc phụ thuộc lớn vào thủy điện. Hạn hán nghiêm trọng vào năm 2015 đã khiến sản lượng lương thực cũng như điện năng bị giảm mạnh.Thêm vào đó, sau vụ thử hạt nhân lần thứ 6 năm vào tháng 9 năm 2017, Bắc Triều Tiên bị hạn chế nhập khẩu dầu thô, gas từ Trung Quốc, khiến nước này càng gặp khó khăn lớn về mặt kinh tế.