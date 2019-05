Xuất khẩu giảm 6,4% trong 10 ngày đầu tháng 5

Photo : YONHAP News

Số liệu của Cơ quan hải quan Hàn Quốc (KCS) hôm thứ Hai (13/5) cho thấy, xuất khẩu của Hàn Quốc đã giảm tới 6,4% chỉ trong vòng 10 ngày đầu tiên của tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu do sự sụt giảm mặt hàng chất bán dẫn.Cụ thể, từ ngày 1/5 tới 10/5, xuất khẩu chỉ đạt 13 tỷ USD, so với mức 13,9 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.Theo văn phòng Cơ quan hải quan Hàn Quốc, xuất khẩu trung bình ngày (trừ cuối tuần) đã giảm 13,6%, chỉ đạt 2,01 tỷ USD.Về mặt hàng hóa, xuất khẩu xe ô tô và các sản phẩm hóa dầu lần lượt tăng 19,2% và 10,5%. Trong khi đó, xuất khẩu các chất bán dẫn đã giảm tới 31,8%.Về thị trường, xuất khẩu của Hàn Quốc tới Liên minh châu Âu (EU) và Việt Nam lần lượt tăng 0,4% và 29,9%. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Trung Quốc và Mỹ, hai thị trường nước ngoài hàng đầu của Hàn Quốc, đã giảm lần lượt là 16,2% và 2,8%.Bên cạnh đó, giá trị nhập khẩu hàng hóa của Hàn Quốc trong 10 ngày đầu tiên của tháng 5 là 15,2 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2018.