Tỷ giá won-USD tăng vọt

Photo : YONHAP News

Do ảnh hưởng từ diễn biến đàm phán thương mại Mỹ-Trung, tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đô-la Mỹ trong ngày 13/5 đã tăng gần 10 won, sát ngưỡng 1.190 won đổi 1 đô-la.Tại thị trường ngoại hối Seoul, lúc 11 giờ 19 phút trưa cùng ngày, 1.183,9 won đổi 1 đô-la, vượt qua mức cao kỷ lục trong phiên giao dịch ngày 10/5 là 1.182,9 won đổi 1 đô-la. Đây là mức tỷ giá cao nhất trong vòng hai năm 4 tháng (xét trong phiên giao dịch), kể từ sau mức 1.187,3 won đổi 1 đô-la vào ngày17/1/2017.Khởi đầu phiên giao dịch ngày 13/5, tỷ giá hối đoái đạt 1.180 won đổi 1 đô-la, tăng 3 won so với tỷ giá cuối phiên giao dịch liên liền trước. Sau đó, tỷ giá liên tiếp duy trì ở ngưỡng 1.180 won đổi 1 đô-la. Đến cuối phiên giao dịch cùng ngày, tỷ giá dừng ở mức 1.187,5 won đổi 1 đô-la, tăng 10,5 won so với phiên giao dịch trước. Tính theo tỷ giá vào cuối phiên giao dịch, đây là lần đầu tiên tỷ giá hối đoái won-USD vượt ngưỡng 1.180 won đổi 1 USD kể từ sau phiên giao dịch ngày 16/1/2017 là 1.182,1 won đổi 1 đô-la.Hiện tại, Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa đạt được thỏa thuận trong quá trình đàm phán thương mại, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp sửa công bố chính thức về việc nâng thuế quan với Trung Quốc. Tuy nhiên, một số phát ngôn tích cực của giới chức hai nước đã khiến thị trường kỳ vọng về tiến trình đàm phán trong thời gian tới, giải tỏa phần nào tâm lý lo ngại rủi ro trên thị trường.Tuy nhiên, bên cạnh tâm lý kỳ vọng, việc Mỹ tăng thuế quan và Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép với Trung Quốc bằng việc đề ra thời hạn đạt được thỏa thuận là một tháng, đã tác động và khiến giới đầu tư e ngại mua vào tiền tệ của các nước mới nổi châu Á, trong đó có đồng won của Hàn Quốc.