Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao cho biết, người phụ nữ Hàn Quốc được giải cứu trong vụ bắt cóc vừa qua tại Burkina Faso đã tới Mali, một quốc gia Tây Phi khác mà Seoul đã cảnh báo công dân không được du lịch tới hoặc di chuyển.Người phụ nữ trong độ tuổi 40 đã được giải cứu trong chiến dịch do quân đội Pháp dẫn đầu tại Burkina Faso vào tuần trước, sau gần một tháng bị bắt giữ bởi một nhóm vũ trang Hồi giáo. Người này đã được chuyển an toàn tới thủ đô Paris ngày 11/5 (giờ Pháp) và trở về Hàn Quốc vào chiều ngày 14/5 (giờ Hàn Quốc).Được biết, công dân nữ này đang được nhóm điều tra chung gồm các cơ quan tình báo quốc gia thẩm vấn về quá trình bị bắt cóc, lý do cũng như mục đích du lịch các khu vực được cho là nguy hiểm để thu thập thông tin chống khủng bố.Theo Bộ Ngoại giao, nạn nhân đã di chuyển tới các nước đang có xung đột vũ trang tại khu vực phía Tây của châu Phi như một phần trong chuyến du lịch vòng quanh thế giới, bắt đầu từ 18 tháng trước. Công dân Hàn Quốc đã thăm Morocco, Senegal và Mali, trước khi tới Burkina Faso. Người này được cho là đang trên đường tới Benin thì bị bắt cóc.Dưới hệ thống cảnh báo du lịch gồm 4 cấp của Hàn Quốc, Mali và phần phía Bắc Burkina Faso đã bị chỉ định mức "báo động đỏ”, có nghĩa là công dân Hàn Quốc được yêu cầu không du lịch tới hoặc rời khỏi các địa điểm này, chủ yếu vì lý do bất ổn chính trị.Nạn nhân Hàn Quốc đã bị bắt cóc cùng với một người phụ nữ Mỹ ngày 12/4 (giờ địa phương) khi đang di chuyển bằng xe buýt. Khi đó, trên xe có khoảng 10 người, nhưng chỉ có hai người bị bắt đi.Hiện tại, tình trạng sức khỏe của nữ công dân tương đối tốt, nhưng vẫn cần đảm bảo ổn định tâm lý. Người này vẫn chưa kê khai lý do cũng như mục đích du lịch các khu vực được cho là nguy hiểm.