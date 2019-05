Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/5 đã nâng cảo báo du lịch từ mức 2 (hạn chế du lịch) lên mức 3 (khuyến cáo về nước) tại khu vực miền Đông quốc gia Tây Phi Burkina Faso. Trước đó, một phụ nữ Hàn Quốc đã được quân đội Pháp giải cứu thành công sau gần một tháng bị một nhóm vũ trong của Burkina Faso bắt cóc.Theo đó, "báo động đỏ" về du lịch đã được mở rộng từ khu vực 4 tỉnh phía Bắc Burkina Faso sang khu vực các tỉnh phía Đông của quốc gia này. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao cũng lần đầu ban cảnh báo du lịch mức 3 tại công viên quốc gia Pendjar và công viên quốc gia W nằm ở khu vực biên giới giữa Burkina Faso và Benin, một quốc gia Tây Phi khác.Bộ Ngoại giao cho biết khu vực miền Đông Burkina Faso thường xuyên xảy ra các vụ khủng bố, bắt cóc con tin. Do đó, cơ quan này quyết định ban "báo động đỏ" về du lịch tại khu vực này, sau khi xét thấy tình hình trị an bất ổn đang ảnh hưởng tới cả khu vực biên giới phía Bắc tiếp giáp với Benin.Bộ Ngoại giao đề nghị công dân Hàn Quốc đang lưu trú tại các tỉnh miền Đông Burkina Faso và tiếp giáp biên giới Benin về nước ngay lập tức nếu không có công việc khẩn cấp. Những người dân dự định du lịch tại khu vực này nên trì hoãn hoặc hủy kế hoạch. Cơ quan ngoại giao của Hàn Quốc sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trị an của Burkina Faso để xem xét, điều chỉnh thêm về cảnh báo du lịch trong thời gian tới.