Giá xuất khẩu tăng nhẹ trong tháng 4

Photo : KBS News

Số liệu sơ bộ của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Ba (14/5) cho thấy, giá xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 4 đã tăng nhẹ so với tháng trước, chủ yếu là nhờ giá các sản phẩm xăng dầu tăng lên và đồng won suy yếu đi.Cụ thể, chỉ số giá xuất khẩu trong tháng 4 đạt 83,48 điểm, tăng 0,5% so với tháng 3. Như vậy, giá xuất khẩu đã tăng trong vòng ba tháng liên tiếp. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, số liệu trên ghi nhận mức giảm 0,4%.Trong tháng trước, tỷ giá hối đoái giữa đồng won và đồng đô-la Mỹ đã tăng 0,9% so với tháng liền trước, và giá dầu quốc tế đã tăng tới 6%.BOK phân tích nguyên nhân của hiện tượng trên là do sự tăng giá các mặt hàng xăng dầu và hóa dầu, vốn chiếm tới một phần tư tổng lượng hàng hóa xuất ra nước ngoài của Hàn Quốc.Giá xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu trong tháng 4 đã tăng tới 4,6% so với tháng 3, còn giá xuất khẩu các sản phẩm hóa học cũng tăng nhẹ 1%.Tuy nhiên, giá xuất khẩu của bộ nhớ DRAM và các chất bán dẫn đã lao dốc 9,9%, tiếp tục đà sụt giá kéo dài 9 tháng liên tiếp kể từ tháng 8 năm ngoái.Trong khi đó, giá nhập khẩu đã đạt mức tăng mạnh mẽ trong tháng 4, với chỉ số giá nhập khẩu tăng 1,5% so với tháng trước, đạt 88,91 điểm.