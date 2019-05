Người trên 50 tuổi có thời gian xem Youtube nhiều nhất

Photo : YONHAP News

"WiseApp", một công ty phân tích ứng dụng của Hàn Quốc, ngày 14/5 công bố kết quả khảo sát cho thấy nhóm đối tượng trên 50 tuổi có tổng thời gian sử dụng ứng dụng Youtube đạt 10,1 tỷ phút tính đến tháng 4 năm nay, nhiều nhất trong các nhóm tuổi.Thời gian sử dụng ứng dụng Youtube của nhóm đối tượng này chiếm 26% tổng thời gian xem của tất cả các nhóm tuổi, tăng gấp hai lần chỉ trong vòng một năm, so với mức 5,1 tỷ phút trong kết quả khảo sát tương tự vào tháng 4 năm ngoái. Tiếp đó là nhóm đối tượng từ 10 tới 19 tuổi đạt 8,9 tỷ phút, nhóm 20 đến 29 tuổi là 8,1 tỷ phút, nhóm 30 đến 39 tuổi là 6,1 tỷ phút, nhóm 40 đến 49 tuổi là 5,7 tỷ phút.Xét theo thời gian xem bình quân đầu người, nhóm đối tượng từ 10 tới 19 tuổi có thời gian xem Youtube nhiều nhất (3.135 phút/tháng), sau đó tới nhóm 20 tới 29 tuổi là 1.625 phút/tháng, nhóm trên 50 tuổi là 1.045 phút/tháng, nhóm 30 đến 39 tuổi là 988 phút/tháng, nhóm 40 tới 49 tuổi là 781 phút/tháng.Tổng thời gian sử dụng ứng dụng Youtube tại Hàn Quốc là 38,8 tỷ phút, tăng 50% so với kết quả khảo sát tháng 4 năm ngoái là 25,8 tỷ phút. Đứng thứ hai là ứng dụng trò chuyện trực tuyến Kakao Talk 22,5 tỷ phút, cổng thông tin Naver 15,3 tỷ phút, ứng dụng mạng xã hội Facebook 4,2 tỷ phút, tăng lần lượt 19%, 21% và 5%, nhưng ngày càng giảm cách biệt so với Youtube.Thống kê trên được WiseApp tiến hành khảo sát đối với 33.000 người sử dụng smartphone hệ điều hành Android trên toàn quốc.