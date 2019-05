Bất đồng ý kiến về cơ chế thảo luận giữa Chính phủ và chính giới

Photo : YONHAP News

Chủ trì cuộc họp đội ngũ cố vấn Phủ Tổng thống ngày 13/5, Tổng thống Moon Jae-in nhấn mạnh thế giới đã có nhiều thay đổi lớn lao, nhưng chính giới Hàn Quốc vẫn chưa thay đổi so với giai đoạn trước cuộc biểu tình thắp nến toàn dân đòi Tổng thống Park Geun-hye từ chức.Tổng thống hy vọng chính giới xóa bỏ quan điểm lạc hậu là lợi dụng sự chia cắt giữa hai miền Nam-Bắc vào nền chính trị, nhắc đến cục điện đối đầu căng thẳng trong chính giới thời gian gần đây.Tổng thống nêu rõ một nền chính trị kích động hiềm khích bằng những lời lẽ hiểm ác, gây chia rẽ một cách cực đoan sẽ không thể nào mang lại hy vọng cho người dân. Vì sự mâu thuẫn sâu sắc trong chính giới mà Quốc hội đang trong trạng thái "tê liệt". Tình hình hiện nay hoàn toàn trước ngược với ý nguyện của người dân. Tổng thống hối thúc chính giới nỗ lực bình thường hóa hoạt động Quốc hội.Sau đó, Phủ Tổng thống đã đưa ra lập trường liên quan đến cuộc hội đàm giữa Tổng thống với Chủ tịch 5 đảng. Phủ Tổng thống cho biết sẽ xem xét đề xuất của Chủ tịch đảng đối lập Hàn Quốc tự do về việc Tổng thống gặp gỡ riêng với lãnh đạo đảng này, sau khi tổ chức cuộc họp chung giữa Tổng thống và Chủ tịch 5 đảng. Tuy nhiên, đảng Hàn Quốc tự do ngay lập tức đưa ra lập trường không đồng tình với phương án này.Phủ Tổng thống đề ra nguyên tắc là Chủ tịch của 5 đảng cũng phải tham dự vào cơ chế thảo luận thường trực giữa chính giới và Chính phủ, vốn là cuộc họp có sự tham gia của Đại diện tại Quốc hội của các đảng.Trong khi đó, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đang xem xét đề xuất của đảng Hàn Quốc tự do là tổ chức cơ chế thảo luận giữa ba đảng lớn trước, gồm đảng cầm quyền và hai đảng đối lập là đảng Hàn Quốc tự do và đảng Tương lai chính nghĩa.