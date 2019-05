Tỷ lệ thất nghiệp tháng 4 tăng 4,4%

Photo : YONHAP News

Số liệu của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/5 cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng 4,4% trong tháng 4, dấu hiệu mới nhất về sự suy yếu của thị trường việc làm trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á chững lại.Như vậy, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng 0,3% so với một năm trước đó. Đây cũng là số liệu đáng lo ngại nhất của tất cả các tháng 4 kể từ năm 2000, khi tỷ lệ thất nghiệp lên tới 4,5%.Theo số liệu trên, số người có việc làm trong tháng 4 là 27,03 triệu người, tăng 171.000 người người so với cùng kỳ năm ngoái.Tỷ lệ thất nghiệp trong giới trẻ độ tuổi từ 15 tới 29 tăng 11,5%, so với mức 10,7% của tháng 4 năm 2018.Lĩnh vực sản xuất, trụ cột của nền kinh tế Hàn Quốc, tiếp tục hứng chịu đà lao dốc với việc mất đi 52.000 việc làm trong tháng vừa qua. Lĩnh vực bán lẻ cũng bị giảm 76.000 việc làm.Trái lại, lĩnh vực y tế và phúc lợi xã hội đã có thêm 127.000 việc làm, và 55.000 việc làm mới cũng đã được tạo ra trong lĩnh vực giáo dục.