Nhóm nghiên cứu của Giáo sư Song Dae-seop thuộc Đại học Dược - Đại học Korea và Tiến sĩ Jeong Dae-kyun thuộc Viện nghiên cứu khoa học sinh học và công nghệ sinh học Hàn Quốc ngày 15/5 công bố kết quả nghiên cứu cho biết dịch tả lợn châu Phi bùng phát tại Việt Nam từ tháng 2 vừa qua là do lây lan từ Trung Quốc.Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích những con lợn bị nghi nghiễm dịch ở 5 khu vực miền Bắc Việt Nam, trong đó có thủ đô Hà Nội, trong tháng 1 và tháng 2, tất cả đều cho kết quả dương tính.Giáo sư Song cho biết đã bắt tay ngay vào nghiên cứu sau khi thấy dịch tả lợn lây lan mạnh tại Trung Quốc, có thể gây nguy hiểm tới khu vực miền Bắc Việt Nam, giáp với Trung Quốc. Kết quả nghiên cứu đã được báo cáo lên cơ quan y tế của Việt Nam.Kết quả phân tích cho thấy gien của virus bệnh tả lợn châu Phi ở Việt Nam tương đồng với virus bệnh tả lợn châu Phi lây lan ở Trung Quốc kể từ tháng 8 năm ngoái. Điều này cho thấy virus đã từ Trung Quốc xâm nhập vào quốc gia láng giềng là Việt Nam. Công nghệ chẩn đoán do các nhà nghiên cứu Hàn Quốc phát triển đã góp phần giúp Việt Nam chẩn đoán nhanh và chính xác dịch bệnh.Kết quả phân tích trên dự kiến sẽ được đăng trên số tháng 7 của tạp chí "Bệnh truyền nhiễm chủng mới" (Emerging Infectious Diseases), một tạp chí học thuật ở lĩnh vực bệnh truyền nhiễm do Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ phát hành.Cuộc nghiên cứu được thực hiện dưới sự hỗ trợ của Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc. Ngoài hai nhà nghiên cứu Hàn Quốc, còn có một giáo sư thuộc Học viện Nông nghiệp Việt Nam tham gia.Sau khi bùng phát tại khu vực miền Bắc Việt Nam hồi tháng 2, dịch tả lợn châu Phi đã lan xuống khu vực miền Trung, rồi xuống cả miền Nam. Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tháng 3 vừa qua đã khuyến nghị Việt Nam công bố dịch tả lợn châu Phi ở tình trạng khẩn cấp quốc gia.