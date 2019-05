Hàn Quốc viện trợ 500.000 USD giúp Congo đối phó đại dịch Ebola

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc dự kiến sẽ viện trợ nhân đạo 500.000 USD cho Cộng hòa dân chủ Congo thông qua Tổ chức y tế thế giới (WHO) để hỗ trợ quốc gia này đối phó với đại dịch Ebola.Một quan chức Bộ Ngoại giao cho biết Chính phủ Hàn Quốc đã và sẽ tiếp tục nỗ lực cùng cộng đồng quốc tế ngăn chặn sự lây lan của các dịch bệnh truyền nhiễm.Khoản tiền viện trợ của Hàn Quốc sẽ được sử dụng vào "Kế hoạch đối phó chiến lược lần ba" do 15 tổ chức thế giới, trong đó có WHO, và Chính phủ Congo lập ra.Theo số liệu của WHO, dịch Ebola đã bùng phát tại khu vực Bắc Kivu, Cộng hoà dân chủ Conggo vào tháng 8 năm ngoái. Tới tháng 4 vừa qua, đã có hơn 1.100 người bị nhiễm bệnh, 695 người tử vong, trong đó 30% là trẻ em, thanh thiếu niên.Bệnh do virus Ebola được phát hiện lần đầu tiên trên thế giới tại Cộng hòa dân chủ Conggo vào năm 1976, là loại bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm tới tính mạng. Sau khi bị nhiễm virus, trong vòng vài ngày đầu, người bệnh thường xuất hiện các triệu chứng như sốt, đau đầu, đau cơ bắp, tiêu chảy. Sau khoảng một tuần, bệnh nhân có thể bị tử vong vì Hội chứng đông máu nội mạch lan tỏa (DIC). Cho tới thời điểm hiện tại, Ebola vẫn chưa có vắc-xin phòng.