Quan chức Chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên thăm Trung Quốc

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/5 đưa tin: Phó Chủ tịch Ban chấp hành Ủy ban trung ương Hội chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên Baek Yong-ho cùng ngày đã dẫn đầu phái đoàn miền Bắc lên đường thăm Trung Quốc. Tuy nhiên, KCNA không đưa cụ thể về mục đích hay lịch trình chuyến thăm.Trước đó, vào tháng 2 năm nay, Bắc Triều Tiên đã đề nghị các tổ chức quốc tế, trong đó có Hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC), về việc viện trợ lương thực khẩn cấp. Theo đó, có thể chuyến thăm trên nhằm mục đích thảo luận về phương án đối phó với khủng hoảng lương thực, hoặc trực tiếp đề nghị Hội chữ thập đỏ Trung Quốc viện trợ.Năm 2016, Bắc Kinh từng hỗ trợ vật phẩm khẩn cấp cho Bình Nhưỡng thông qua Hội chữ thập đỏ Trung Quốc, nhằm giúp miền Bắc khắc phục thiệt hại do lũ lụt.Trước đó, vào tháng 9 năm 2015, Hội chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên từng thăm Bắc Kinh, thảo luận phương án đối phó với thiệt hại do lũ lụt, viện trợ cho miền Bắc với Hội chữ thập đỏ các nước Thuỵ Điển, Anh, Trung Quốc.Ngày 6/5 vừa qua, Hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế đã chi 77.000 francs Thụy Sĩ (75.000 USD) để hỗ trợ 15 máy bơm nước di động cho các khu vực bị thiệt hại do hạn hán tại miền Bắc.Hội chữ thập đỏ Bắc Triều Tiên cho biết sẽ xem xét thêm tình hình thiệt hại để đề nghị với các tổ chức quốc tế về phương án hỗ trợ bổ sung.