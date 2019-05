Các tổ chức quốc tế tích cực triển khai hoạt động viện trợ cho Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Sau khi được Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc miễn cấm vận, các tổ chức quốc tế đang tích cực triển khai hoạt động viện trợ nhân đạo cho miền Bắc.Nhóm 11 người thuộc tổ chức "Christian Friends of Korea" (CFK-“Những người bạn Cơ đốc giáo của Triều Tiên"), một tổ chức viện trợ Bắc Triều Tiên của Mỹ, đã tới thăm miền Bắc trong vòng 3 tuần, từ ngày 18/3 tới ngày 8/4.Được biết, tổ chức này đã tới thăm 27 cơ sở điều trị bệnh lao và bệnh viêm gan trên toàn Bắc Triều Tiên, như thủ đô Bình Nhưỡng, thành phố Gaesung, chăm sóc cho hơn 600 bệnh nhân và phát vật phẩm hỗ trợ.“Những người bạn Cơ đốc giáo của Triều Tiên" cho biết trong năm ngoái, sản lượng ngô tại Bắc Triều Tiên đã bị giảm 40% đến 50% do hạn hán và nắng nóng bất thường mùa hè. Tình trạng hạn hán vẫn tiếp diễn trong năm nay.Một tổ chức dân sự hỗ trợ miền Bắc khác mang tên "First Steps" của Canada từng được Liên hợp quốc miễn cấm vận vào tháng 3 vừa qua, cũng đã thăm Bắc Triều Tiên gần đây, chuyển vật phẩm hỗ trợ là sữa đậu nành dành cho trẻ em cho các cơ sở chăm sóc trẻ em, kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở này.Mặt khác, Đài châu Á tự do (RFA) của Mỹ đưa tin tổ chức "Mennonite Central Committee (MCC-"Ủy ban trung ương Mennonite") cũng đang tích cực triển khai hoạt động viện trợ cho Bắc Triều Tiên, sau khi được Liên hợp quốc phê chuẩn kế hoạch hỗ trợ thiết bị lọc nước uống và các dụng cụ vệ sinh cho người dân miền Bắc vào tháng 3 vừa qua.