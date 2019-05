Photo : YONHAP News

Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) ngày 14/5, Tổng thư ký Chương trình lương thực thế giới (WFP) David Beasley khẳng định Bắc Triều Tiên đang đối mặt với nạn thiếu lương thực nghiêm trọng. Nếu Chính phủ Hàn Quốc viện trợ lương thực cho miền Bắc thì WFP sẽ đảm bảo về tính minh bạch, vận chuyển đầy đủ vật phẩm cứu trợ tới tận tay người dân miền Bắc.Tổng thư ký Beasley cho biết nhóm khảo sát thực địa của Chương trình lương thực thế giới đã tới miền Bắc, gặp gỡ người dân và kết luận về mức độ thiếu lương thực tại Bắc Triều Tiên theo tiêu chuẩn chung được áp dụng trên toàn thế giới. Do đó, tình hình an ninh lương thực miền Bắc được phản ánh trong báo cáo của WFP là trung thực và chính xác.Trước đó, vào ngày 3/5, WFP và Tổ chức lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) đã ra báo cáo chung mang tên "Đánh giá an ninh lương thực Bắc Triều Tiên", cho biết có khoảng 40% dân số Bắc Triều Tiên đang lâm vào tình trạng thiếu lương thực, cần được viện trợ khẩn cấp.Theo Tổng thư ký Beasley, trong cuộc gặp ngày 13/5, Tổng thống Moon Jae-in cũng bày tỏ lo ngại về tình trạng của trẻ em và các hộ gia đình tại Bắc Triều Tiên. Tổng thư ký Beasley khẳng định WFP có hệ thống giám sát viện trợ hàng đầu thế giới, đảm bảo sẽ chuyển đầy đủ lương thực cho người dân miền Bắc. Trong thời gian tới, Chương trình lương thực thế giới có kế hoạch khảo sát thêm tình hình tại Bắc Triều Tiên.Tổng thư ký Beasley cho rằng chính quyền Bắc Triều Tiên cần phải đồng ý nhận viện trợ nhân đạo từ Chính phủ Hàn Quốc, xét trên quan điểm nhân đạo.Tổng thư ký Chương trình lương thực thế giới đã có chuyến thăm Hàn Quốc trong hai ngày, từ ngày 13/5, lần lượt có cuộc gặp với các quan chức trong Chính phủ Hàn Quốc về vấn đề viện trợ lương thực cho miền Bắc.