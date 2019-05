7 người tị nạn Bắc Triều Tiên đang bị giam giữ ở Trung Quốc

Photo : KBS News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) ngày 15/5 đưa tin: 7 người tị nạn Bắc Triều Tiên bị nhà chức trách Trung Quốc bắt giữ vào tháng trước, hiện đang bị giam giữ tại một trại giam thuộc thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, tiếp giáp biên giới Trung-Triều.Thông tin trên được đại diện một nhà thờ hỗ trợ cho người tị nạn Bắc Triều Tiên tiết lộ. Người này đã gửi bức ảnh về địa điểm giam giữ và hình ảnh một số người tị nạn miền Bắc cho VOA. Khác với nội dung đưa tin ban đầu, nguồn tin này cho biết cả 7 người tị nạn miền Bắc bị giam giữ đều là những người chạy trốn từ Bắc Triều Tiên, trong đó có một trẻ em 9 tuổi.Trong khi đó, tổ chức Giám sát nhân quyền (HRW), một tổ chức nhân quyền quốc tế có trụ sở tại New York (Mỹ), ngày 14/5 đã ra thông cáo hối thúc Chính phủ Trung Quốc thả tự do cho 7 người tị nạn miền Bắc, hỗ trợ họ lưu vong sang nước thứ ba.Tổ chức này nhấn mạnh Trung Quốc không thể trục xuất 7 người tị nạn về nước, đẩy họ vào những tình huống kinh khủng, như bị tra tấn, bạo hành tình dục, lao động khổ sai.Đồng thời, tổ chức Giám sát nhân quyền yêu cầu Bắc Kinh bảo hộ cho 7 người tị nạn miền Bắc mà nước này đang giam giữ, tuân thủ nghĩa vụ quốc tế, đồng thời phải truyền đi thông điệp cứng rắn với miền Bắc, không quay lưng lại với tình trạng xâm hại nhân quyền nghiêm trọng tại Bắc Triều Tiên.