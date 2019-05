Đảng Tương lai chính nghĩa có đại diện mới tại Quốc hội

Photo : YONHAP News

Trong cuộc bỏ phiếu bầu Đại diện mới tại Quốc hội của đảng Tương lai chính nghĩa diễn ra ngày 15/5 với 24 nghị sĩ tham dự, nghị sĩ Oh Shin-hwan đã chiến thắng, vượt qua đối thủ là nghị sĩ Kim Seong-shik, giành được quá bán số phiếu là 13 phiếu.Tân Đại diện Oh là nghị sĩ hai khóa, đại diện khu vực quận Gwanak, thủ đô Seoul. Ông từng tham gia Ủy ban đặc biệt về cải cách tư pháp thuộc Quốc hội, nhưng sau đó đã bị ban lãnh đạo đảng thay thế trong quá trình chỉ định thông qua nhanh các dự luật trọng điểm tại Quốc hội.Tân Đại diện Oh cam kết khi Quốc hội hoạt động trở lại bình thường, ông sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các dự luật dân sinh, như việc mở rộng áp dụng chế độ thời gian làm việc linh hoạt, sửa đổi cơ chế ra quyết định về mức lương tối thiểu.Bài toán đặt ra hàng đầu với tân Đại diện Oh được cho là giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ đảng Tương lai chính nghĩa, xảy ra trong quá trình chỉ định thông qua nhanh các dự luật tại Quốc hội. Ngoài ra, ông cũng phải đưa ra quyết định về việc có tiếp tục giữ ông Sohn Hak-kyu ở vị trí Chủ tịch đảng hay không.Trước đó, nghị sĩ Oh từng nói rằng nếu đắc cử chức Đại diện đảng tại Quốc hội, ông sẽ cho đội ngũ lãnh đạo hiện nay rút lui, thay thế bằng hai cựu đồng Chủ tịch đảng Tương lai chính nghĩa là Ahn Cheol-soo và Yoo Seung-min.