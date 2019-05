Hàn Quốc được Mỹ miễn thuế ô tô

Photo : KBS News

Hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 15/5 (giờ địa phương) đưa tin, Hàn Quốc dự kiến sẽ được loại khỏi danh sách các nước sản xuất ô tô bị đánh thuế nhập khẩu bổ sung vào Mỹ do Seoul đã tái đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Washington vào năm ngoái.Hãng này đã xác nhận dự thảo sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump với nội dung gia hạn tối đa là 6 tháng cho Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản về việc ra quyết định đánh thêm thuế nhập khẩu lên ô tô của các nước này. Trích dẫn bản nháp của sắc lệnh, Bloomberg khẳng định rằng Hàn Quốc, Canada và Mexico sẽ được miễn trừ thuế quan mới từ Mỹ.Tổng thống Trump dự kiến sẽ đưa ra quyết định trước ngày 18/5 (giờ địa phương) về việc có áp đặt 25% thuế đối với ô tô và các linh kiện nhập khẩu dựa trên lý do an ninh quốc gia hay không, căn cứ theo điều 232 Đạo luật mở rộng thương mại.Điều 232 có nội dung cho phép Chính phủ Mỹ áp mức thuế cao tối đa 25% đối với mặt hàng nhập khẩu được kết luận là đe dọa tới an ninh quốc gia. Tuy nhiên, nước này dự kiến sẽ gia hạn thêm thời gian ra quyết định do đàm phán giữa Mỹ với Liên minh châu Âu và Nhật Bản vẫn đang tiếp diễn.Hàn Quốc đã đạt được quyền miễn thuế quan sau khi nhượng bộ về lĩnh vực ô tô trong thỏa thuận Hiệp định thương mại tự do song phương sửa đổi với Mỹ có hiệu lực từ tháng 1 năm nay.Giới chuyên gia nhận định, các công ty ô tô của Hàn Quốc, vốn chỉ sản xuất ô tô cỡ vừa và nhỏ, không ở thế cạnh tranh trực tiếp với ba công ty ô tô lớn của Mỹ, vốn tập trung vào dòng xe SUV, xe tải và những chiếc sedan cỡ lớn.Trong tháng 4, Công ty đánh giá tín nhiệm quốc tế Moody's khẳng định nếu thuế quan Mỹ được áp dụng, sẽ kéo tăng trưởng nền kinh tế Hàn Quốc năm nay xuống 0,3%.