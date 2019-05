Cảnh báo đợt nắng nóng đầu tiên trong năm tại Gwangju

Photo : YONHAP News

Cơ quan Khí tượng thủy văn quốc gia đã báo động đợt nắng nóng tại Gwangju, thành phố phía Tây Nam Hàn Quốc vào lúc 3 giờ chiều ngày 15/5. Đây là cảnh báo nắng nóng đầu tiên trong năm được ban hành. Cảnh báo nắng nóng được đưa ra khi nhiệt độ ban ngày vượt mức 33 độ C trong hai ngày liên tiếp hoặc hơn.Theo các số liệu không chính thức do một trạm dự báo thời tiết tự động đo được, nhiệt độ tại phường Pungam, phía Tây thành phố Gwangju, đã lên tới 33 độ C trong ngày 15/5.Nghiêm trọng hơn, đây còn là cảnh báo nắng nóng sớm nhất từng được đưa ra tại bất cứ vùng miền nào trên cả nước, kể từ khi hệ thống báo động nắng nóng được áp dụng năm 2008.Kỷ lục trước đó là ngày 19/5/2016, khi Chính phủ cảnh báo về nắng nóng đối với các khu vực Đông Bắc của tỉnh Gyeonggi và thành phố Daegu, cũng như một số vùng của tỉnh Gyeongsang.