Hãng lữ hành Trung Quốc bán tour du lịch tới Bắc Triều Tiên

Ngày 15/5, "Young Pioneer Tours", một công ty lữ hành có trụ sở tại Trung Quốc chuyên tổ chức tour du lịch tới Bắc Triều Tiên, tung ra gói du lịch trong ngày tới thành phố Manpo, thuộc tỉnh Chagang tiếp giáp biên giới Trung-Triều.Thành phố Manpo nằm đối diện với thành phố Tập An (tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc) bên kia con sông Amnok (tiếng Hán là Áp Lục). Tỉnh Liêu Ninh vốn được coi là một "cứ điểm" về giao lưu thương mại Trung-Triều.Theo hãng lữ hành này, tỉnh Chagang là nơi duy nhất trong 9 tỉnh của miền Bắc không cho phép khách du lịch phương Tây tới thăm quan, do nơi này tập trung ngành công nghiệp quốc phòng của miền Bắc, bị kiểm soát rất gắt gao. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ có đúng là Bắc Triều Tiên cấm khách du lịch phương Tây tới đây hay không.Công ty này cho biết sau khi cây cầu nối thành phố Tập An và thành phố Manpo thông xe vào tháng trước, thành phố Manpo được cho phép mở cửa đón khách du lịch nước ngoài.Cũng trong tháng trước, công ty lữ hành này đăng thông báo trên trang chủ về việc thông cầu, cho biết hiện tại chỉ có người dân Bắc Triều Tiên và Trung Quốc mới được đi qua cầu. Tuy nhiên, hãng đang nỗ lực thảo luận thảo luận với chính quyền miền Bắc để người dân nước thứ ba cũng có thể đi qua cầu."Young Pioneer Tours" kỳ vọng về phát triển du lịch tại Bắc Triều Tiên, do từ nay cả 9 tỉnh của miền Bắc đều đã mở cửa với khách du lịch ngoại quốc.Ngoài ra, hãng lữ hành này còn đăng tải trên trang chủ hình ảnh thành phố Manpo được chụp gần đây, như đài quan sát có thể nhìn thấy thành phố Tập An bên kia sông Amnok, bảo tàng cách mạng, nhà máy, nông trại, trường học, nhà trẻ. Công ty cho biết khách thăm quan sẽ có thể được thưởng thức các món ăn truyền thống của miền Bắc tại Nhà khách Manpo, một khách sạn lớn ở trung tâm thành phố.