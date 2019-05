Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh sẽ tiếp tục xúc tiến viện trợ lương thực nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, bất chấp động thái phóng tên lửa của miền Bắc vào tuần trước.Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 17/5, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong cho biết vấn đề viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng cần được xem xét trên phương diện nhân đạo, đặc biệt phải coi đây là sự hỗ trợ cho đồng bào, tách riêng với vấn đề an ninh.Theo đó, Chính phủ đã xác định rõ về nguyên tắc viện trợ lương thực cho Bắc Triều Tiên, hiện đang tích cực chuẩn bị các phương án tiến hành cụ thể để sớm công bố với người dân.Liên quan tới việc một số hãng truyền thông đưa tin quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc đã kết luận vũ khí mà Bắc Triều Tiên phóng gần đây là tên lửa đạn đạo, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Phủ Tổng thống khẳng định đây chưa phải là lập trường chính thức của Bộ Tư lệnh quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc. Hiện tại, hai nước vẫn đang tiến hành phân tích kỹ lưỡng để xác định chính xác vũ khí tầm ngắn mà miền Bắc đã phóng.Bên cạnh đó, Chánh Văn phòng an ninh quốc gia cho biết Phủ Tổng thống đang xem xét khả năng cử đặc phái viên tới miền Bắc nhằm xúc tiến tổ chức Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 4.