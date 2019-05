Bắc Triều Tiên lên án Liên hợp quốc hành xử bất công về cấm vận

Photo : YONHAP News

Bắc Triều Tiên đã lên án Liên hợp quốc là một tổ chức quốc tế bất công, cho phép một số nước lớn thống trị các quốc gia còn lại, và cam kết đối phó đến cùng với cấm vận quốc tế.Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 16/5 nhận định, Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế đang thông qua nhiều nghị quyết hòng bào chữa và hợp pháp hóa những yêu sách mang tính cưỡng bức của một số nước nhất định. Khi chống đối lại, các nạn nhân phải chuốc lấy những lệnh cấm vận bất công.Bộ Ngoại giao miền Bắc khẳng định nước này không bao giờ chấp nhận các biện pháp cấm vận quốc tế. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ chống lại và đập tan các lệnh cấm vận bởi cấm vận chính là sự xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia, đồng thời là một sự nhạo báng đối với công lý quốc tế.Thông báo của Bắc Triều Tiên còn nêu lên tình trạng bất công lớn giữa các quốc gia tại nhiều tổ chức quốc tế. Nước này kêu gọi dân chủ hóa Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác nhằm hiện thực hóa đầy đủ công lý quốc tế, vốn đảm bảo chủ quyền và quyền bình đẳng cho tất cả các nước.Động thái trên của miền Bắc được đưa ra sau khi Bộ Tư pháp Mỹ ban quyết định bắt giữ tàu chở hàng “Wise Honest” của Bắc Triều Tiên với cáo buộc vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên cũng đã đề cập tới Xy-ri và Venezuela như những ví dụ về việc vi phạm chủ quyền của các nước. Lý do là bởi Mỹ đã tuyên bố ủng hộ giải pháp quân sự nhằm lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, đe dọa can thiệp quân sự vào quốc gia Trung Mỹ