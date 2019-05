Người Hàn Quốc mất hơn 7 năm để mua được căn nhà đầu tiên

Photo : KBS News

Khảo sát vừa qua của Chính phủ Hàn Quốc cho thấy, người dân nước này mất trung bình khoảng 7,1 năm để mua được căn nhà đầu tiên, tăng 0,3 năm so với số liệu của một năm trước đó là 6,8 năm.Theo kết quả khảo sát về nhà ở trong năm 2018 của Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc công bố ngày 16/5, một căn nhà ở khu vực thủ đô Seoul được cho là đặc biệt đắt đỏ, đòi hỏi người chủ tương lai phải tiết kiệm toàn bộ thu nhập hàng năm trong vòng 6,9 năm liên tiếp, và nhất là hoàn toàn không chi tiêu.Tỷ lệ giá nhà so với thu nhập, tức tỷ lệ giữa giá nhà trung bình so với thu nhập trung bình hàng năm của hộ dân, đã tăng từ mức 6,7 năm lên 6,9 năm tại khu vực Seoul. Điều này có nghĩa, kể cả khi một gia đình tiết kiệm toàn bộ số tiền thu nhập hàng năm, họ vẫn cần tới 6,9 năm để mua được một căn nhà trong khu vực thủ đô.Tuy nhiên, số liệu trung bình trên cả nước đã giảm từ 5,6 năm trong năm 2017, xuống còn 5,5 năm trong năm 2018. Như vậy, khoảng cách về giá nhà giữa khu vực thành thị và các vùng miền khác trên cả nước là khá lớn.Tỷ lệ giá nhà so với thu nhập được dùng để ước tính khả năng sở hữu nhà tại một khu vực nhất định.Cũng theo kết quả khảo sát, 61,1% hộ dân đang sở hữu nhà, tương tự như số liệu của năm trước đó.Số hộ đang sống trực tiếp trong nhà của mình là 57,7%, mức cao nhất từ trước tới nay.Thời gian cư trú trung bình là 7,7 năm, giảm nhẹ so với năm 2017 là 8 năm.Số hộ dân chỉ sống ít hơn hai năm tại nhà của mình là 36,4%. Tỷ lệ này là cao hơn tại khu vực thành thị, đạt 40,6%.