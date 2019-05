Xúc tiến viện trợ nhân đạo 8 triệu USD cho Bắc Triều Tiên thông qua tổ chức quốc tế

Photo : YONHAP News

Phủ Tổng thống Hàn Quốc quyết định xúc tiến viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên một cách riêng rẽ với tình hình chính trị. Cùng với đó, Phủ Tổng thống đã phê chuẩn chuyến thăm miền Bắc của các doanh nghiệp đóng tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, nhằm kiểm tra tình hình tài sản.Chiều ngày 17/5, Phủ Tổng thống đã mở cuộc họp của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) và đưa ra quyết định trên.Xét đề nghị của Chương trình lương thực thế giới (WFP) và Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), Hàn Quốc sẽ viện trợ 8 triệu USD cho dự án hỗ trợ dinh dưỡng và y tế cho trẻ em, phụ nữ mang thai và đang trong thời gian thai sản của miền Bắc.Về việc viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng, Phủ Tổng thống sẽ thu thập ý kiến người dân để quyết định phương án cụ thể, có thể viện trợ trực tiếp hoặc qua tổ chức quốc tế.Tháng 9 năm 2017, Chính phủ Hàn Quốc cũng từng quyết định viện trợ 8 triệu USD cho dự án trên của WFP và UNICEF, nhưng cuối cùng đã không triển khai trên thực tế.Mặt khác, Hội đồng an ninh quốc gia trong cuộc họp cùng ngày đã quyết định phê chuẩn đề nghị thăm miền Bắc của các doanh nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, trình lên vào ngày 30/4 vừa qua, xét trên phương diện bảo hộ quyền tài sản của người dân. Trong thời gian tới, Phủ Tổng thống sẽ tích cực hỗ trợ để chuyến thăm sớm được tiến hành.Cũng trong cuộc họp, NSC đã đánh giá về những nỗ lực trong việc giải cứu thành công công dân Hàn Quốc bị bắt cóc ở Li-bi, nhất trí nỗ lực hết sức để đảm bảo an toàn cho người dân ở cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, NSC nhấn mạnh người dân cũng cần phải tuân thủ triệt để chế độ cảnh báo du lịch của Chính phủ.