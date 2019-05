Chỉ số giá sản xuất tăng ba tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Số liệu sơ bộ của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 21/5 cho thấy, chỉ số giá sản xuất (PPI) tiếp tục tăng trong tháng 4 và đã tăng ba tháng liên tiếp do giá dầu thô và các sản phẩm nông nghiệp tăng.Theo đó, chỉ số PPI của Hàn Quốc trong tháng 4 đạt 103,67 điểm, tăng 0,3% so với một tháng trước đó. Chỉ số này đã tăng liên tiếp kể từ tháng 2 năm nay, sau khi liên tục giảm 4 tháng kể từ tháng 10 năm 2018. Ngoài ra, chỉ số trên cũng ghi nhận mức tăng 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.Chỉ số giá sản xuất là kênh dự báo quan trọng của chỉ số lạm phát và giá tiêu dùng trong tương lai.BOK nhận định, giá dầu thô tăng cao đã đẩy giá sản xuất lên. Cụ thể, giá trung bình của dầu Dubai đã tăng 6,7% trong tháng 4, đạt 72,13 USD/thùng.Trong khi đó, giá sản xuất các sản phẩm nông nghiệp tăng 1,3% do nhu cầu tăng mạnh các sản phẩm chế biến từ vật nuôi.Lạm phát tăng đã tạo ra sức ép đối với Ngân hàng trung ương Hàn Quốc phải tăng tỷ lệ lãi suất. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn tránh đưa ra quyết định, trong bối cảnh xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế đang chững lại.Trước đó, BOK nhận định Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc đạt âm 0,3% trong quý I năm nay, lần đầu tiên đạt tăng trưởng âm trong hơn một thập niên qua. Hơn nữa, xuất khẩu cũng đã lao dốc trong vòng 5 tháng qua.Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đã duy trì mức lãi suất cơ bản 1,75% sau khi tăng 0,25% trong tháng 11 năm 2018. Ủy ban chính sách tiền tệ của BOK dự kiến tổ chức cuộc họp vào cuối tháng này để đưa ra quyết định về mức lãi suất.