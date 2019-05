Tỷ giá hối đoái phi mã và tác động tới hoạt động xuất khẩu

Photo : YONHAP News

Trong một tháng qua, tỷ giá hối đoái won-USD đã tăng tới 60 won trên 1 USD, gần chạm ngưỡng 1.200 won đổi 1 USD sau 2 năm 4 tháng.Chính phủ Hàn Quốc khẳng định sẽ thực hiện biện pháp ổn định thị trường kịp thời nếu biến động thị trường tài chính tăng mạnh. Hiện tại, tỷ giá hối đoái đang tác động tới cả xuất khẩu.Giá bán bình quân xe Tucson, dòng xe xuất khẩu số một sang thị trường Mỹ của hãng ô tô Hyundai, là khoảng 26.000 USD. Nếu quy đổi sang tỷ giá won-USD một năm trước thì giá một chiếc xe Tucson là khoảng 28 triệu won, nhưng nếu theo tỷ giá hiện tại là 30 triệu won. Tỷ giá tăng mang lại lợi ích cho một số doanh nghiệp xuất khẩu thành phẩm. Tuy nhiên, xu hướng tăng gần đây của tỷ giá won-USD được dự báo sẽ không giúp ích lớn cho sự hồi phục của xuất khẩu nói chung.Sự đình trệ xuất khẩu hiện nay có nguyên nhân chính là do nhu cầu thế giới co hẹp, tập trung ở chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc. Xuất khẩu mặt hàng này sẽ khó được cải thiện nếu chỉ nhờ vào tỷ giá hối đoái won-USD tăng.Chỉ khi nào tỷ giá tăng trong bối cảnh kinh thế giới hồi phục, xuất khẩu tăng mới có thể giúp ích cho xuất khẩu. Ngược lại, trong tình hình xuất khẩu co hẹp, thì dù tỷ giá tăng cũng sẽ không thể ngay lập tức kéo xuất khẩu tăng theo, bởi ảnh hưởng của nền kinh tế toàn cầu lớn hơn ảnh hưởng của tỷ giá.Giới phân tích nhận định xuất khẩu sẽ càng khó hồi phục hơn nếu cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, một yếu tố gây bất ổn lớn tới tỷ giá hiện tại, diễn tiến nghiêm trọng hơn. Ngoài ra, ảnh hưởng của tỷ giá chỉ ở mức hạn chế, do doanh nghiệp trong nước tăng sản xuất tại nước ngoài, cũng như năng lực cạnh tranh về thương hiệu đang dần trở nên quan trọng hơn so với giá thành.