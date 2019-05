Tổng thống tọa đàm với chỉ huy liên quân Hàn-Mỹ

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/5 đã mời các quan chức chỉ huy cấp cao trong quân đội, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyeong-doo và Tư lệnh Lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc Robert Abrams tới tọa đàm tại Phủ Tổng thống.Tổng thống nhấn mạnh sự phối hợp chặt chẽ của liên quân Hàn-Mỹ đã được thể hiện rõ trong quá trình đối phó với động thái phóng tên lửa tầm ngắn của Bắc Triều Tiên ngày 4/5 và 9/5 vừa qua. Tổng thống cho rằng do cả hai nước cùng phản ứng một cách điềm tĩnh dựa trên nền tảng là sự phối hợp và trao đổi chặt chẽ song phương nên động lực đối thoại đã được duy trì.Trong phát biểu trên, Tổng thống dùng cụm từ "tên lửa tầm ngắn". Hiện tại, liên quân Hàn-Mỹ vẫn đang giữ lập trường là "tiếp tục phân tích", chưa đưa ra kết luận chính thức tên lửa miền Bắc đã phóng có phải là tên lửa đạn đạo hay không. Nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cấm Bắc Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo thuộc bất cứ chủng loại nào. Trước đó, trong một phát biểu nhân kỷ niệm hai năm nhậm chức vào ngày 9/5, Tổng thống Moon Jae-in từng nói rằng nếu miền Bắc phóng tên lửa đạn đạo thì nước này đã vi phạm nghị quyết cấm vận của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.Đây là lần đầu Tổng thống Moon Jae-in chỉ mời riêng quan chức chỉ huy của liên quân Hàn-Mỹ tới Phủ Tổng thống. Tổng thống nhấn mạnh với nền tảng phòng thủ liên quân vững chắc, hai nước sẽ có thể tự tin bước đi trên lộ trình phi hạt nhân hóa, thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc.Trong thời gian qua, hai miền Nam-Bắc đã tiến hành các biện pháp giảm nhẹ căng thẳng quân sự liên Triều, như rút thí điểm trạm gác, khai quật chung hài cốt tại Khu phi quân sự liên Triều (DMZ), phi vũ trang Khu vực an ninh chung (JSA). Những bước đi đang này đang giúp ích lớn cho đối thoại phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên. Theo Tổng thống, sự tin tưởng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Uỷ ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un đóng vai trò lớn trong tình hình bán đảo Hàn Quốc, duy trì động lực đối thoại Mỹ-Triều kể cả sau thất bại của Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ hai tại Hà Nội.Tổng thống khẳng định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ tuyệt đối không phải chỉ là nhất thời, mà cần phải phát triển thành một mối quan hệ bền vững vĩnh cửu, đóng góp vai trò cho hòa bình và ổn định của không chỉ bán đảo Hàn Quốc, mà cả khu vực Đông Bắc Á.Tham dự buổi tọa đàm, Tư lệnh Abrams bày tỏ lấy làm vinh dự vì được làm việc và cống hiến cho quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Ông Abrams ca ngợi nhờ tài lãnh đạo của Tổng thống Moon mà quân đội Hàn Quốc đang được đầu tư ở mức cao kỷ lục, năng lực chiến đấu của liên quân Hàn-Mỹ cũng được tăng cường. Tư lệnh Mỹ tin tưởng sự chuẩn bị sẵn sàng của liên quân hai nước sẽ giúp đối phó với bất cứ nguy cơ hay mối đe dọa tiềm ẩn nào.