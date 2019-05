KDI hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2019

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, đã hạ dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay, do nhận định cả tiêu thụ nội địa và xuất khẩu sẽ bị co hẹp.Trong báo cáo "Triển vọng kinh tế nửa đầu năm 2019" công bố ngày 22/5, KDI dự báo kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,4% trong năm 2019, thấp hơn 0,2% so với mức dự báo 2,6% đưa ra hồi tháng 11 năm ngoái. KDI nhận định nếu được hồi phục, kinh tế sẽ tăng trưởng 2,5% trong năm sau.Trước đó, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) trong báo cáo công bố ngày 21/5 cũng đã hạ 0,2% dự báo về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong năm nay, xuống còn 2,4%.KDI phân tích: gần đây, xu hướng tăng tiêu thụ nội địa đang có phần chững lại, đầu tư co hẹp, xuất khẩu giảm, cho thấy tổng thể nền kinh tế có dấu hiệu đình trệ.Viện nghiên cứu nhận định xu hướng tăng trưởng của kinh tế thế giới đang chậm lại, chặn đường hồi phục của xuất khẩu. KDI để ngỏ khả năng có thể hạ thêm tối đa 0,2% dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế nếu bất ổn tiếp tục lan rộng, như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung. Những tác dụng phụ từ chính sách lao động của Chính phủ, như nâng lương tối thiểu, giảm thời gian làm việc, có thể sẽ kéo tăng trưởng kinh tế xuống thấp hơn nữa. Ngược lại, các chính sách mở rộng mạng lưới an sinh xã hội, như lương hưu cơ bản, sẽ có thể giúp cải thiện tình hình kinh tế hơn dự kiến. KDI cho rằng cần tới chính sách nới lỏng tiền tệ để đối phó với sự sụt giảm nhu cầu ở cả trong và ngoài nước, trong đó có biện pháp giảm lãi suất cơ bản.Tuy nhiên, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc vẫn giữ nguyên dự báo về tỷ lệ thất nghiệp trong năm nay và năm sau, lần lượt là 3,9% và 3,8% nhờ ảnh hưởng từ các chính sách việc làm của Chính phủ. Số lao động có việc làm được dự báo sẽ tăng ở ngưỡng 200.000 người.