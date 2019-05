Giám sát chặt chẽ việc nuôi lợn bằng thức ăn thừa

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc sẽ quản lý triệt để hơn nữa hành vi nuôi lợn bằng thức ăn thừa tại các hộ chăn nuôi, nhằm ngăn chặn sự xâm nhập của dịch tả lợn châu Phi có tỷ lệ tử vong lên tới 100% vào trong nước.Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực cùng Bộ Môi trường ngày 22/5 cho biết đã chỉ định nhóm chuyên trách, tiến hành kiểm tra đặc biệt các hộ chăn nuôi sử dụng thức ăn thừa để nuôi lợn. Nhóm chuyên trách sẽ trực tiếp tới các nông trại trên hai lần một tháng, kiểm tra các hộ có hâm nóng thức ăn cho lợn trên 80 độ trong vòng 30 phút hay không, và lợn ăn xong có bị triệu chứng bất thường hay không. Hộ nào không đạt tiêu chuẩn có thể bị xử phạt tối đa 20 triệu won (gần 17.000 USD).Theo kết quả kiểm tra, có 257 hộ chăn nuôi đang cho lợn ăn thức ăn thừa, số lợn là 110.000 con, chiếm 1% tổng đàn cả nước.Chính phủ sẽ đề nghị các hộ chăn nuôi hạn chế cho lợn ăn thức ăn thừa, chuẩn bị sửa đổi Luật quản lý rác thải để tiến tới cấm sử dụng trực tiếp thức ăn thừa trong chăn nuôi gia súc.Tại Trung Quốc, kết quả kiểm tra dịch tễ học tại 111 trang trại phát sinh dịch tả lợn châu Phi cho thấy có 44% hộ sử dụng thức ăn thừa để nuôi lợn. Cơ quan an toàn thực phẩm châu Âu (EFSA) công bố 35% trường hợp phát sinh dịch tả lợn châu Phi tại Nga có nguyên nhân là do sử dụng thức ăn thừa không đảm bảo vệ sinh.Bên cạnh đó, Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực đang giám sát chặt chẽ việc mang chế phẩm chăn nuôi vào trong nước, nhằm phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi. Có 17 trường hợp xúc xích, lòng lợn do khách du lịch Trung Quốc mang vào trong nước bị phát hiện có gien di truyền của virus dịch tả lợn châu Phi.