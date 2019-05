Nhật Bản bác bỏ đơn kiện của nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến người Hàn

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã thông báo với phía Hàn Quốc về quyết định từ chối đơn kiện yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nạn nhân Hàn Quốc bị cưỡng ép mua vui cho binh lính Nhật thời chiến.Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) ngày 21/5 đưa tin, Tokyo đã thông báo với Seoul thông qua một kênh ngoại giao rằng không thể chấp nhận phán quyết của Hàn Quốc, và do đó, đơn kiện phải bị hủy bỏ.Chính phủ Nhật Bản được cho là đã viện dẫn quyền miễn trừ tố tụng trong vấn đề trên, căn cứ theo “Bộ luật miễn trừ quốc gia”.Tháng 12 năm 2016, khoảng 20 công dân Hàn Quốc và gia đình đã gửi đơn kiện lên Viện kiểm sát khu vực Trung Seoul, yêu cầu Chính phủ Nhật Bản bồi thường thiệt hại do hậu quả về mặt thể chất và tinh thần mà họ đã phải chịu đựng trong Thế chiến thứ II.Tuy nhiên, Tokyo đã từ chối nhận đơn, cho rằng vấn đề nạn nhân nô lệ tình dục thời chiến người Hàn đã được giải quyết thông qua thỏa thuận “cuối cùng và không thể đảo ngược” giữa Chính phủ hai nước, ký kết năm 2015.Theo Kyodo, một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết Tokyo đã đưa ra thông báo trên do nắm được thông tin rằng các nạn nhân người Hàn rất có thể sẽ sớm được bắt đầu khởi kiện.