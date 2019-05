Sản lượng của 10 quốc gia sản xuất ô tô hàng đầu giảm mạnh

Photo : YONHAP News

Tổng sản lượng trong quý I của 10 quốc gia sản xuất ô tô lớn nhất trên thế giới đã giảm gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái.Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc (KAMA) ngày 21/5 ước tính, số lượng ô tô được lắp rắp tại 10 nước trong quý đầu năm nay chỉ đạt 18,5 triệu chiếc, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2018.Trong đó, sản lượng ô tô của 7 nước là Trung Quốc, Mỹ, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc, Bra-xin và Tây Ban Nha đã sụt giảm. Đặc biệt, ô tô của Trung Quốc, vốn nhu cầu đã co hẹp trong vòng 9 tháng liên tiếp kể từ tháng 7 năm ngoái, đã giảm sản lượng kỷ lục tới 9,8%. Sản lượng ô tô của Hàn Quốc giảm 0,6%, chỉ đạt 957.000 xe.Trong khi đó, Nhật Bản, Mexico và Pháp đã đi ngược lại xu thế trên. Nguyên nhân là bởi xuất khẩu ô tô tăng mạnh đã bù lấp cho sự sụt giảm về doanh số nội địa.Hàn Quốc vẫn duy trì vị thế nhà sản xuất ô tô lớn thứ 7 thế giới, nhưng khoảng cách với quốc gia xếp ở vị trí số 6 là Mexico đã nới rộng từ 69.000 xe trong cả năm ngoái, lên 72.000 xe chỉ riêng trong quý I năm nay.Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc, mức giảm sản lượng trong quý I có nguyên nhân là do sự thiếu linh hoạt trong sản xuất và giải quyết hàng tồn kho, chẳng hạn như khó khăn về điều chỉnh sản xuất, cũng như chuyển đổi giữa các dây chuyền sản xuất với nhau.Do đó, về trung và dài hạn, cần phải tái tổ chức hệ thống hỗ trợ cho ô tô chạy bằng điện, tăng cường tín dụng thuế đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D), cải thiện khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp ô tô trong tương lai bằng giá thành và nhân công.