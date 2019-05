Xúc tiến phê chuẩn ba công ước trọng tâm của ILO

Photo : YONHAP News

Chính phủ Hàn Quốc ngày 22/5 tuyên bố sẽ xúc tiến phê chuẩn 3 trong 4 công ước trọng tâm của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) mà Seoul vẫn chưa thông qua, gồm Công ước số 87 "Tự do liên kết và bảo vệ quyền tổ chức", Công ước số 98 "Quyền tổ chức và thương lượng tập thể" và Công ước số 29 "Xóa bỏ lao động cưỡng bức".Sau khi các công ước trên được phê chuẩn, môi trường lao động tại Hàn Quốc sẽ có sự thay đổi to lớn, như quyền tham gia công đoàn của người lao động sẽ được đảm bảo.Hàn Quốc chính thức gia nhập ILO vào năm 1991, nhưng tới nay vẫn chưa phê chuẩn 4 trong 8 công ước quan trọng của ILO, bị cộng đồng quốc tế chỉ trích.Đặc biệt, gần đây Liên minh châu Âu (EU) cho rằng Hàn Quốc không giữ đúng cam kết nỗ lực phê chuẩn công ước của ILO, thậm chí còn liên hệ vấn đề này để gây sức ép với Hàn Quốc về mặt thương mại.Tuy nhiên, con đường từ nay tới khi hoàn tất quy trình phê chuẩn còn rất dài. Các công ước này cần được Quốc hội đồng ý, cùng với đó cần tiến hành song song quy trình sửa đổi các điều luật liên quan khác, dự kiến sẽ không tránh khỏi nổ ra tranh cãi trong bối cảnh chính giới Hàn Quốc vẫn đang đối đầu gay gắt như hiện nay.Giới lao động đánh giá tích cực về tuyên bố của Chính phủ, trong khi giới doanh nghiệp lại bày tỏ lo ngại. Do đó, quá trình phê chuẩn các công ước của ILO dự kiến cũng sẽ gây ra những tranh cãi không nhỏ trong dư luận xã hội.