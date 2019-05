Khách quốc tế tới Hàn Quốc tăng vọt trong tháng 4

Photo : YONHAP News

Số liệu của Cơ quan du lịch Hàn Quốc (KTO) ngày 22/5 cho thấy, hơn 1.635.000 khách du lịch quốc tế đã tới Hàn Quốc trong tháng 4, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái.Xét theo quốc gia, khách Trung Quốc chiếm phần lớn tổng lượng khách quốc tế, đạt 493.250 người. Tiếp đó là du khách Nhật Bản, đạt hơn 290.000 người.Khách du lịch Đài Loan và Mỹ xếp thứ ba và thứ 4 về số lượng, đạt lần lượt là 113.000 và 102.000 khách.Tuy nhiên, Nhật Bản lại đứng đầu về mức tăng số lượng du khách. Cụ thể, tổng số khách Nhật Bản tới Hàn Quốc đã tăng tới 35,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp đó là các khách du lịch có hộ chiếu Trung Quốc, tăng 34,5 % so với tháng 4 năm ngoái.Theo đánh giá của Cơ quan du lịch Hàn Quốc, việc tăng cường dịch vụ hàng không giữa Hàn Quốc và Trung Quốc đã giúp gia tăng lượng khách từ quốc gia đông dân nhất thế giới.Bên cạnh đó, kỳ nghỉ lễ dài ngày ở Nhật Bản từ ngày 27/4 tới 6/5, còn được gọi là “Tuần lễ vàng”, đã giúp tăng cường số lượng khách du lịch tới Hàn Quốc.Trong khi đó, số khách Hàn Quốc đi du lịch nước ngoài trong tháng trước đã tăng 0,7% so với một năm trước đó, đạt hơn 2.246.000 người.