Bắc Triều Tiên tiếp tục hối thúc Mỹ trả tàu chở hàng

Photo : KBS News

Tiếp sau Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc, tới lượt Đại sứ miền Bắc tại Geneva (Thụy Sĩ) Han Tae-song yêu cầu Mỹ phải ngay lập tức trả lại tàu chở hàng của nước này, cảnh báo đây sẽ là rào cản lớn nhất trong quan hệ Mỹ-Triều.Trả lời phỏng vấn của hãng tin Reuters (Anh) ngày 22/5 (giờ địa phương), Đại sứ Han hối thúc Mỹ trao trả tàu chở hàng "Wise Honest" đang bị Washington bắt giữ, chỉ trích đây là một hành vi trái phép, xâm phạm chủ quyền quốc gia.Ông này nhấn mạnh Chính phủ Tổng thống Donald Trump cần phải dỡ bỏ cấm vận với miền Bắc nếu muốn nối lại đàm phán hạt nhân, hiện đang lâm vào bế tắc.Tháng 3 năm ngoái, tàu Wise Honest chở hơn 25.000 tấn than đá khởi hành từ cảng Nampho, miền Bắc, đã bị bắt quả tang đang buôn lậu than đá tại vùng biển của Indonesia, rồi bị Chính phủ Mỹ bắt giữ.Tàu Wise Honest từng bị đưa vào danh sách cấm vận của Mỹ năm 2017. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin tuyên bố biện pháp bắt giữ tàu nhằm kéo Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un ngồi vào bàn đối thoại. Thời gian tới, Washington sẽ tiếp tục siết chặt cấm vận để nối lại đàm phán hạt nhân Mỹ-Triều.Ông Mnuchin cho biết Mỹ vẫn đang truy tìm những giao dịch trái phép của Bắc Triều Tiên, như hành vi rửa tiền của các quan chức ngoại giao miền Bắc, giao dịch tài chính trái phép. Đặc biệt, Washington đang soạn thảo tiếp danh sách cấm vận tài chính liên quan tới Bắc Triều Tiên dựa trên thông tin thu được từ các cơ quan tình báo, hợp tác với cả Nga và Trung Quốc để siết chặt hơn nữa dòng tiền của chính quyền miền Bắc.Trước đó, vào ngày 21/5 (giờ địa phương), Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Kim Song đã tổ chức họp báo ở trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), chỉ trích việc Washington bắt giữ trái phép tàu chở hàng của nước này và yêu cầu Chính phủ Mỹ ngay lập tức trao trả con tàu.Sau những động thái cứng rắn trên của cả Mỹ và Bắc Triều Tiên, có ý kiến phân tích rằng hai nước đang muốn lợi dụng vụ việc tàu Wise Honest làm đòn bẩy trong quá trình đàm phán Mỹ-Triều thời gian tới.