Gia tăng khoảng cách thu nhập về giới trong quý I

Photo : YONHAP News

Số liệu công bố ngày 23/5 của Yonhap Infomax, bộ phận thu thập tin tức tài chính của Hãng tin Yonhap, cho thấy, khoảng cách thu nhập giữa nhân viên nam và nhân viên nữ tại các doanh nghiệp lớn trong quý I đã bị nới rộng hơn so với cùng kỳ năm ngoái.Cụ thể, phụ nữ làm việc tại 202 công ty lớn trong danh sách được trả trung bình 15,37 triệu won (gần 13.000 USD) trong ba tháng đầu năm, tức chỉ bằng 63,5% so với mức lương trung bình của các nhân viên nam là 24,2 triệu won (hơn 20.000 USD). Tỷ lệ này nhỏ hơn mức 64,6% ghi nhận được trong quý I năm 2018.Yonhap Infomax đã phân tích báo cáo trong quý vừa qua của các doanh nghiệp để có được số liệu trên. Tuy nhiên, cơ quan này không đưa ra lý do giải thích cho sự gia tăng khoảng cách thu nhập về giới.Nhân viên nữ của Tập đoàn GS có khoảng cách thua kém về lương lớn nhất, chỉ bằng 38,4% lương của nam giới, tiếp đó là Tập đoàn KT (46,88%) và Tập đoàn Hyosung (46,93%).Công ty đầu tư chứng khoán Hàn Quốc có khoảng cách về lương theo giới thấp nhất, khi nhân viên nữ có thu nhập bằng 82,9% nhân viên nam. Tỷ lệ này của Tập đoàn Samsung, một trong những tập đoàn hàng đầu đất nước, là 70,2%.Ngoài ra, số liệu trên cũng phản ánh khoảng cách co hẹp về thu nhập giữa đội ngũ điều hành và nhân viên cấp thấp của các doanh nghiệp trong quý đầu năm, dù khoảng cách vẫn còn khá lớn.Cụ thể, mức lương trung bình của Giám đốc các công ty trong quý I đã giảm 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 230 triệu won (193.000 USD), còn lương của nhân viên tăng 6,7%, đạt 20,1 triệu won (hơn 16.800 USD). Như vậy, khoảng cách về lương giữa hai đối tượng đã thu hẹp trong năm nay, còn chênh khoảng 11 lần, so với mức 14 lần của năm 2018.