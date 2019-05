Photo : KBS News

Nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của Tổng thống Roh Moo-hyun, đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành ngày 23/5 đã tổ chức cuộc họp ban lãnh đạo, ra bài bình luận với nội dung cam kết sẽ kế thừa tinh thần của cố Tổng thống Roh.Đặc biệt, đảng Dân chủ đồng hành ca ngợi Tổng thống Roh Moo-hyun đã tiên phong cải cách chính trị, đấu tranh với chủ nghĩa vùng miền, lề thói đặc quyền và vi phạm pháp luật. Đảng cầm quyền cam kết sẽ mở ra một chân trời mới của đoàn kết toàn dân, phát triển cân bằng.Trong khi đó, đảng Tương lai chính nghĩa nhấn mạnh Hàn Quốc vẫn đang thực hiện những nhiệm vụ mà Tổng thống Roh Moo-hyun đề ra trước đây, hối thúc chính giới bỏ qua những khác biệt về quan điểm chính trị, phe phái, tiếp nối giấc mơ dang dở của cố Tổng thống.Đảng Hòa bình dân chủ cam kết sẽ nỗ lực để tạo ra một thế giới nơi con người là trung tâm, ước mơ lúc sinh thời của Tổng thống Roh Moo-hyun. Đảng này bày tỏ lấy làm tiếc về việc Chủ tịch đảng Hàn Quốc tự do Hwang Kyo-ahn không tham dự lễ tưởng niệm.Trong khi đó, đảng Công lý nhấn mạnh sẽ không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ người đã khuất, mà sẽ đi tiếp con đường mới mà cố Tổng thống đã mở ra, là cải cách chính trị, quốc gia phúc lợi và tôn trọng lao động.Đảng Hàn Quốc tự do không đưa ra bình luận chính thức. Thay vào đó, Đại diện đảng này tại Quốc hội Na Kyung-won nhắc lại "tinh thần Roh Moo-hyun" thể hiện qua Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn-Mỹ, quyết định xây dựng căn cứ hải quân tại đảo Jeju, cử binh lính tới I-rắc, qua đó hối thúc Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in lưu tâm tới sự linh hoạt trong chính sách thời Chính phủ Tổng thống Roh Moo-hyun.