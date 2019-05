Mỹ cảnh báo Hàn Quốc về vấn đề an ninh của mạng 5G

Photo : KBS News

Chính phủ Mỹ được cho là đã đề nghị Hàn Quốc không sử dụng các sản phẩm của Huawei, doanh nghiệp thiết bị viễn thông của Trung Quốc đang bị Washington đưa vào "danh sách đen”, hạn chế giao dịch.Trong thông cáo đưa ra ngày 23/5, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết Mỹ đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo vấn đề an ninh của mạng viễn thông di động thế hệ thứ 5 (5G), đồng thời khẳng định rằng Seoul ủng hộ lập trường của Washington.Theo Bộ Ngoại giao Seoul, đồng minh Hàn-Mỹ đang tiếp tục thảo luận vấn đề trên, nhưng không tiết lộ chi tiết của các cuộc bàn thảo.Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc và New Zealand về các mối quan ngại về mặt an ninh, liên quan tới việc các nước đồng minh sử dụng các sản phẩm mạng viễn thông 5G do Huawei sản xuất.Đáp lại, Hàn Quốc cho biết Chính phủ khó có thể can thiệp vào hoạt động kinh doanh của các công ty tư nhân.LG U+, một trong ba nhà mạng di động lớn của Hàn Quốc, đang sử dụng các bộ phận cấu thành do Huawei sản xuất cho mạng viễn thông 5G của mình. Ngoài ra, khoảng 100 công ty Hàn Quốc đang giao dịch với Huawei.