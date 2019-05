Cảnh báo nắng nóng đầu tiên tại thủ đô Seoul trong năm nay

Photo : KBS News

Từ 11 giờ trưa ngày 24/5, Cục khí tượng và thủy văn Hàn Quốc đã ban cảnh báo nắng nóng ở mức "chú ý" tại thủ đô Seoul, thành phố Busan và thành phố Gwangju. Cơ quan này cũng ban cảnh báo nắng nóng tại một số nơi thuộc tỉnh Gyeonggi, tỉnh Gangwon, tỉnh Nam Jeolla, tỉnh Bắc và Nam Gyeongsang.Trước đó đúng một ngày, Cục khí tượng và thủy văn đã ban cảnh báo nắng nóng tại một số khu vực thuộc thành phố Daegu, Ulsan, tỉnh Gyeonggi, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang.Cục khí tượng và thủy văn đưa ra "cảnh báo chú ý" nắng nóng khi nhiệt độ cao nhất trong ngày đạt trên 33 độ C, và dự báo kéo dài hơn hai ngày. Cơ quan này sẽ nâng lên "cảnh báo đặc biệt" khi nhiệt độ trong ngày đạt trên 35 độ C và được dự báo sẽ kéo dài trên hai ngày.Nhiệt độ cao nhất trong ngày 24/5 được dự báo tăng 2 đến 3 độ C so với ngày hôm trước, một số địa phương lên tới 36 độ C, tại thủ đô Seoul là 32 độ C.Cục khí tượng và thủy văn dự báo trong ngày 24/5 có nắng gay gắt, kết hợp với gió Tây Nam mang theo hơi nóng tràn vào Hàn Quốc, làm nền nhiệt tăng cao.Đợt nắng nóng này đạt đỉnh vào ngày 24/5, sau đó nhiệt độ giảm dần trong ngày 25/5 do xuất hiện nhiều mây. Tuy nhiên, cơ quan này có khả năng sẽ vẫn duy trì cảnh báo nắng nóng cho tới hết ngày 26/5. Trong tuần sau, trên toàn quốc sẽ có mưa từ thứ Hai, nhiệt độ sẽ khôi phục ở ngưỡng bình quân mọi năm.