Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hong Nam-ki ngày 23/5 thông báo, Chính phủ sẽ có các bước đi nhằm bình ổn thị trường ngoại hối trong trường hợp gia tăng bất ổn.Trả lời báo giới, ông Hong khẳng định sẽ theo dõi sát sao và nỗ lực bình ổn thị trường ngoại hối nếu bất ổn xảy ra, xuất phát chủ yếu từ động thái một chiều do các yếu tố sai lệch. Phát biểu của Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế đã hé lộ khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối nhằm ngăn chặn việc đồng won bị mất giá so với đồng đô-la Mỹ.Hồi tháng 3, Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) cho biết giới tài chính trong nước đã bán ra 187 triệu USD trong nửa cuối năm 2018 nhằm bình ổn thị trường.Trong năm nay, đồng won của Hàn Quốc đã bị mất giá khoảng 6% so với đồng đô-la Mỹ, chỉ đạt 1.189,2 won đổi 1 USD ngày 23/5 vừa qua.Bất ổn đã gia tăng thời gian qua trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang và sự chững lại ngoài dự kiến của nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á.Mỹ mới đây đã nâng thuế nhập khẩu từ 10% lên 25% đối với hàng hóa Trung Quốc có trị giá tới 200 tỷ USD. Trung Quốc đã đáp trả bằng cách đe dọa áp thuế mạnh hơn đối với các mặt hàng của Mỹ trị có giá 60 tỷ USD. Bên cạnh đó, nền kinh tế Hàn Quốc đã co hẹp 0,3% trong quý I năm nay so với quý IV năm 2018, số liệu đáng lo ngại nhất trong vòng một thập niên.Phó Thủ tướng Hong cũng khẳng định Chính phủ không có kế hoạch điều chỉnh mệnh giá đồng tiền, nhấn mạnh rằng Seoul sẽ tập trung vào việc hồi sinh nền kinh tế đang chững lại, thay vì gây ra tranh cãi và hoang mang không đáng có.