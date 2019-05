Photo : YONHAP News

Do Tổ chức y tế thế giới (WHO) đã xếp "nghiện game" là một loại bệnh mới, nên Chính phủ Hàn Quốc quyết định tiến hành điều tra về thực trạng nghiện game trong nước, xây dựng tiêu chuẩn để chẩn đoán bệnh. Bộ Y tế và phúc lợi dự kiến sẽ lập đối sách phòng ngừa và điều trị bệnh nghiện game.Tổ chức y tế thế giới sẽ xúc tiến các quy trình liên quan, để chính thức quản lý nghiện game như một loại bệnh mới từ năm 2026.Trước đó, tại hội nghị thường niên diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 25/5 (giờ địa phương), WHO đã thông qua tiêu chuẩn mới phân loại "nghiện game" cũng là một loại bệnh, với sự nhất trí toàn diện.Khi một người không thể tự kiểm soát hành vi chơi trò chơi điện tử, hoặc ưu tiên hơn các hoạt động khác trong cuộc sống hàng ngày, không thể từ bỏ chơi bất chấp những kết quả tiêu cực từ trò chơi điện tử, thì có thể nói người đó đã nghiện game.Nếu những triệu chứng trên kéo dài ít nhất là 12 tháng, thậm chí là dù chưa được 1 năm, nhưng nếu triệu chứng ở mức độ trầm trọng, thì người đó được coi đã mắc bệnh "nghiện game".Giới doanh nghiệp trò chơi điện tử phản đối mạnh mẽ, cho rằng quyết định của WHO là quá nóng vội. Một số tổ chức liên quan cho rằng quyết định của Tổ chức y tế thế giới làm lung lay nền công nghiệp game và nội dung số, tuyên bố sẽ lập một ủy ban đối sách chung để tiến hành vận động phản đối.