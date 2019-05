WHO chính thức xếp chứng nghiện game là một dạng bệnh

Photo : YONHAP News

Tổ chức y tế thế giới (WHO) ngày 25/5 (giờ địa phương) đã chính thức xếp chứng nghiện game vào căn bệnh rối loạn hành vi.Một ủy ban thuộc cơ quan ra quyết định của WHO đã đưa chứng nghiện game vào “Bảng phân loại quốc tế các loại bệnh mới nhất" (gọi tắt là ICD-11), trong phiên họp hội đồng lần thứ 72 của tổ chức này tại Geneva, Thụy sĩ.Ủy ban đã nhất trí thông qua việc sửa đổi "Bảng phân loại quốc tế các loại bệnh", dự kiến trình lên cuộc họp của ủy ban toàn thể để các quốc gia thành viên tiến hành bỏ phiếu thông qua vào ngày 28/5 tới đây.Bảng phân loại sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.Theo Tổ chức y tế thế giới, căn bệnh trên bao gồm các triệu chứng như suy giảm khả năng kiểm soát việc chơi game, đặt ưu tiên ngày một lớn cho việc chơi game lên trên các sở thích khác trong cuộc sống và hoạt động hàng ngày.Hướng dẫn mới của WHO khuyến cáo rằng hành vi chơi game bất thường phải được quan sát rõ ràng trong khoảng thời gian ít nhất là 12 tháng trước khi đưa ra chẩn đoán bệnh. Tuy nhiên, Tổ chức này nhấn mạnh, thời gian theo dõi có thể được rút ngắn nếu có các triệu chứng nghiêm trọng.