Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống gia tăng trở lại

Photo : YONHAP News

Trung tâm khảo sát thăm dò ý kiến Realmeter đã tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến đối với 2.520 cử tri trên toàn quốc từ ngày 20/5 tới ngày 24/5. Theo kết quả công bố vào ngày 27/5, tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống đã tăng 0,6% so với tuần trước, đạt 50%. Đây là lần đầu tiên trong vòng 13 tuần, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống chạm ngưỡng 50%, kể từ sau tuần thứ ba của tháng 2 (51%). Ngược lại, có 45,6% cử tri không ủng hộ Tổng thống, giảm 0,4% so với tuần trước.Cụ thể, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống tăng ở các nhóm: cử tri thành phố Busan, Ulsan, tỉnh Nam và Bắc Gyeongsang, thủ đô Seoul, cử tri độ tuổi 20, 50, tầng lớp cử tri bảo thủ; và giảm ở các nhóm: cử tri vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla), cử tri độ tuổi 30, 60 và tầng lớp cử tri tiến bộ.Realmeter đánh giá tỷ lệ ủng hộ Tổng thống tăng là do thời gian gần đây, ông Moon Jae-in thường xuyên có các bước đi liên quan tới kinh tế, dân sinh, tích cực đưa ra thông điệp trực tiếp về các thành quả đạt được. Ngoài ra, Realmeter phân tích tỷ lệ ủng hộ Tổng thống tăng còn do hiệu quả nhất thời từ lễ tưởng niệm 10 năm ngày mất Tổng thống Roh Moo-hyun diễn ra trong tuần trước.Tỷ lệ ủng hộ của cử tri với đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành đạt 39,3%, giảm 3%, đảng Hàn Quốc tự do là 31,9%, tăng 0,8%. Cách biệt về tỷ lệ ủng hộ của cử tri giữa hai đảng được thu hẹp lại từ 11,2% trong tuần trước xuống còn 7,4%.Tỷ lệ ủng hộ với đảng Công lý đạt 7,6%, tăng 1,7%, đảng Tương lai chính nghĩa đạt 5%, giảm 0,1%, đảng Hòa bình dân chủ là 2,2%, giảm 0,1%.Cuộc thăm dò trên được Realmeter tiến hành theo sự ủy thác từ kênh tin tức YTN, có độ tin cậy 95% và sai số trong khoảng 2%. Kết quả thăm dò cụ thể được đăng tải trên trang chủ của Realmeter và Tiểu ban thẩm định công bằng trong thăm dò ý kiến bầu cử trực thuộc Ủy ban quản lý bầu cử trung ương Hàn Quốc (nesdc.go.kr).