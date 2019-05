Bắt đầu cuộc tập trận “Ulchi Taegeuk”

Photo : YONHAP News

Hàn Quốc trong tuần này sẽ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận dân sự-quân sự mới mang tên “Ulchi Taegeuk”, thay thế cuộc tập trận quy mô lớn của liên quân Hàn-Mỹ “Người bảo vệ tự do Ulchi” (UFG - Ulchi Freedom Guardian).Bộ Quốc phòng thông báo: cuộc tập trận “Ulchi Taegeuk” diễn ra từ ngày 27/5 tới 30/5, với sự tham gia của thành viên các lực lượng vũ trang quân đội, các quan chức Chính phủ và khối dân sự.Cuộc tập trận với quy mô thu nhỏ trên là sự kết hợp hai cuộc tập trận sẵn có, là cuộc tập trận “Taegeuk” (Thái Cực) do quân đội Hàn Quốc chỉ huy, và cuộc tập trận “Ulchi” do Chính phủ tiến hành, như một phần của cuộc tập trận quy mô lớn “Người bảo vệ tự do Ulchi”.Phần diễn tập dân sự của cuộc tập trận mới “Ulchi Taeguk” do Chính phủ điều hành từ ngày 27/5 tới 4 giờ 28/5. Nội dung diễn tập là ứng phó trước tình huống thiên tai khẩn cấp.Tiếp đó là tập trận tham mưu chỉ huy mô phỏng chiến tranh, bắt đầu từ 4 giờ chiều ngày 28/5 tới hết ngày 30/5.Bộ Quốc phòng nhấn mạnh cuộc tập trận mới nhằm cải thiện khả năng ứng phó tổng hợp giữa khối dân sự, Chính phủ và quân đội trước nhiều mối đe dọa về an toàn và an ninh.Trước đó, liên quân Hàn-Mỹ tuyên bố không tiến hành cuộc tập trận chung Key Resolve (Giải pháp then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng non) bắt đầu từ năm nay. Cùng với việc cuộc tập trận "Người bảo vệ tự do Ulchi" không còn được tiến hành, hai đồng minh đã chấm dứt cả ba cuộc tập trận chung quy mô lớn thường niên.