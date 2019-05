Photo : YONHAP News

Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc bày tỏ lập trường phản đối về việc Tổ chức y tế thế giới (WHO) xếp chứng nghiện game vào “Bảng phân loại quốc tế các loại bệnh” mới nhất (gọi tắt là ICD-11), coi đây như một dạng bệnh.Ông Park Seung-beom, quan chức phụ trách ngành công nghiệp trò chơi điện tử và nội dung thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Yonhap vào ngày 27/5 chỉ ra rằng quyết định trên của WHO không được dựa trên kiểm chứng khoa học đầy đủ. Bộ Văn hóa dự kiến sẽ nêu ra ý kiến kháng nghị lên tổ chức này.Dù khuyến nghị của WHO về việc quản lý chứng nghiện game như một dạng bệnh, có hiệu lực vào năm 2022 đi chăng nữa, thì khuyến nghị này vẫn cần một thỏa thuận xã hội đầy đủ để có thể áp dụng tại Hàn Quốc. Quan chức trên nhấn mạnh lập trường cơ bản của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch là phản đối việc áp dụng chứng nghiện game như một dạng bệnh mà không có căn cứ khoa học xác đáng.Để áp dụng “Bảng phân loại quốc tế các loại bệnh” mới của WHO trong nước, cần phải tiến hành sửa đổi "Hệ thống phân loại bệnh tiêu chuẩn Hàn Quốc" (KCD) của Cục thống kê quốc gia.Lập trường trên của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch trái ngược với lập trường của Bộ Y tế và phúc lợi. Trước đó, Bộ Y tế và phúc lợi ngày 26/5 tuyên bố sẽ bắt tay thực hiện các quy trình cần thiết để áp dụng tiêu chuẩn phân loại mới của WHO vào trong nước.Bộ Y tế và phúc lợi cho biết sẽ thành lập một hội đồng thảo luận có sự tham gia của các cơ quan, ban ngành Chính phủ, tổ chức dân sự, học thuật, doanh nghiệp game, các nhóm chuyên gia về y tế, luật pháp trong tháng 6 để đạt được thỏa thuận.Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch tuyên bố sẽ không tham gia cơ chế thảo luận này, khảng định sẽ chỉ tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến nếu Văn phòng điều phối Nhà nước hoặc Cục thống kê quốc gia đứng ra thành lập một cơ chế thảo luận khách quan hơn. Mặc dù vậy, Bộ Văn hóa cũng nhấn mạnh về việc lập các chính sách đa dạng, nhằm xây dựng văn hóa game lành mạnh trong xã hội.Vào đầu tháng 4, Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch đã trình lên WHO ý kiến phản đối việc xếp chứng nghiện game là một dạng bệnh. Trong đầu tháng này, Bộ trưởng Văn hóa, thể thao và du lịch Park Yang-woo đã gặp đại diện một số công ty game và chia sẻ về lập trường phản đối với các doanh nghiệp.